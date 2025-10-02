Россияне массово хотят сменить мобильного оператора

НИЦ Телеком: выросло число заявок на перенос номера между мобильными операторами
Наибольшее число смен мобильного оператора происходит в Москве и Московской области, сообщили в НИЦ Телеком
Количество заявок на перенос номера телефона от одного оператора к другому выросло на 19% за восемь месяцев 2025 года. Тем временем доля отказов в переходе выросла. Об этом сообщил НИЦ Телеком.

«По данным НИЦ Телеком, количество заявок на перенос номера за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 19% год к году, до более чем 13 млн», — указано в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что количество отказов выросло на 5% (до 9,5 миллиона), а доля успешных также увеличилась на 66% (до 3,3 миллиона). Само же число переносов не превышает 25% от всех заявок.

В материале указано, что большее число переносов происходит в Московской области и Москве — не менее 530 тысяч. Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 187 тысяч), а также Краснодарский край (с более чем 147 тысячами переносов).

Россияне стали массово менять операторов на фоне нового введенного закона: с 1 сентября 2025 года в России граждане могут самостоятельно ограничивать поступающие им массовые звонки, а также разрешать вызовы только от определенных организаций. Это следует из закона о защите граждан от мошенников. Отмечается, что настроить все входящие звонки возможно через личный кабинет мобильного оператора.

