Россияне массово хотят сменить мобильного оператора

Количество заявок на перенос номера телефона от одного оператора к другому выросло на 19% за восемь месяцев 2025 года. Тем временем доля отказов в переходе выросла. Об этом сообщил НИЦ Телеком.
«По данным НИЦ Телеком, количество заявок на перенос номера за восемь месяцев 2025 года увеличилось на 19% год к году, до более чем 13 млн», — указано в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что количество отказов выросло на 5% (до 9,5 миллиона), а доля успешных также увеличилась на 66% (до 3,3 миллиона). Само же число переносов не превышает 25% от всех заявок.
В материале указано, что большее число переносов происходит в Московской области и Москве — не менее 530 тысяч. Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (более 187 тысяч), а также Краснодарский край (с более чем 147 тысячами переносов).
Россияне стали массово менять операторов на фоне нового введенного закона: с 1 сентября 2025 года в России граждане могут самостоятельно ограничивать поступающие им массовые звонки, а также разрешать вызовы только от определенных организаций. Это следует из закона о защите граждан от мошенников. Отмечается, что настроить все входящие звонки возможно через личный кабинет мобильного оператора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.