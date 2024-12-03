Украинский солдат рассказал всю правду о «жестокости» российских военных

Украинский солдат Сергей Стокоз рассказал о том, как командиры ВСУ часто запугивали их историями о жестокости российских военных. Однако на практике, когда Стокоз сдавался в плен, бойцы ВС РФ проявили гуманность, дав пленным еду и питье.
«В плен я сдался сам после штурма наших позиций. Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — передает слова Стокоза ТАСС.
Пленный сообщил, что, несмотря на его ограничения по здоровью, руководство приняло решение отправить Стокоза на передовую. При этом у него было минимальное время на подготовку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.