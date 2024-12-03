Украинский солдат рассказал всю правду о «жестокости» российских военных

Солдат ВСУ Стокоз: российские военные гуманно относятся к пленным
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Стокоз был отправлен в ряды ВСУ, несмотря на ограничения по здоровью
Стокоз был отправлен в ряды ВСУ, несмотря на ограничения по здоровью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский солдат Сергей Стокоз рассказал о том, как командиры ВСУ часто запугивали их историями о жестокости российских военных. Однако на практике, когда Стокоз сдавался в плен, бойцы ВС РФ проявили гуманность, дав пленным еду и питье.

«В плен я сдался сам после штурма наших позиций. Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — передает слова Стокоза ТАСС. 

Пленный сообщил, что, несмотря на его ограничения по здоровью, руководство приняло решение отправить Стокоза на передовую. При этом у него было минимальное время на подготовку.

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Украинский солдат Сергей Стокоз рассказал о том, как командиры ВСУ часто запугивали их историями о жестокости российских военных. Однако на практике, когда Стокоз сдавался в плен, бойцы ВС РФ проявили гуманность, дав пленным еду и питье. «В плен я сдался сам после штурма наших позиций. Мы вышли, бросили оружие и сдались. Русские отнеслись к нам нормально, нас накормили, напоили. Хотя командиры нам говорили, что в плену вас будут бить, резать, издеваться», — передает слова Стокоза ТАСС.  Пленный сообщил, что, несмотря на его ограничения по здоровью, руководство приняло решение отправить Стокоза на передовую. При этом у него было минимальное время на подготовку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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