Владелец «Рижского бальзама» пожаловался на колоссальные убытки от потери спиртзаводов в России

Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая Юрию Шефлеру, потеряла 10 млн евро из-за национализации спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове. Об этом сообщается в финансовом отчете холдинга за девять месяцев 2024 года.
«Упущенную прибыль от потери предприятия группа оценила в €10,1 млн», — указывается в отчете Amber Beverage Group Holding, передает РБК. Компания также пыталась оспорить решение о национализации своих российских активов, но безуспешно.
Помимо финансовых потерь от национализации, Amber Beverage Group Holding столкнулась с падением спроса на мировых рынках, что привело к снижению прибыли холдинга на 70%. В отчетности компании отмечается деконсолидация и обесценение чистых активов Amber Talvis и других инвестиций группы.
72,9% акций компании «Амбер Талвис» находились в собственности люксембургской корпорации Amber Beverage Group Holdings, в то время как 25,5% принадлежали российской компании «Росспиртпром». Дополнительная часть акций была распределена среди неуказанных частных лиц. Производственный профиль предприятия включал выпуск этилового спирта высших сортов «Люкс» и «Альфа». Продукция завода использовалась латвийской компанией «Амбер Латвияс Балзамс», изготовителем известного рижского бальзама. С 2003 года завод был собственностью Шефлера.
Ранее по иску Генеральной прокуратуры был арестован спиртзавод «Амбер Талвис». Продукция этого завода использовалась на латвийских предприятиях для производства водки под марками Stoli и Moskovskaya. Также активы Юрия Шефлера, связанные со спиртовыми заводами, были конфискованы и переданы в государственный бюджет РФ.
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