В Москве с понедельника резко испортится погода

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях 11 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 9:00 и до конца дня в городе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом говорится в официальном сообщении Главного управления МЧС России по Москве.
«В период с 9:00 с сохранением до конца дня 11 августа местами по городу Москве ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах сильный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — сообщили представители столичного МЧС в telegram-канале. В связи с ухудшением погоды специалисты рекомендуют жителям быть особенно осторожными и соблюдать меры безопасности.
В ведомстве напомнили, что автомобили стоит парковать вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, а передвигаться по городу — избегая рекламных щитов и шатких сооружений. Водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах, а родителей просят не оставлять детей без присмотра во время непогоды. МЧС призывает москвичей и гостей города следить за обновлениями прогноза погоды и при необходимости обращаться за помощью по телефону экстренных служб.
