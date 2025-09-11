Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять самолеты

Аэропорт Гагарин (Саратов) временно приостановил прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов.
В крупнейших аэропортах России 11 сентября фиксируются массовые задержки авиарейсов. Особенно напряженная ситуация складывается на Дальнем Востоке и в Сибири: здесь прибытие и отправление более 30 рейсов откладывается. Существенные изменения в расписании наблюдаются также в московских аэропортах. Причиной сбоев стали неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны, а также технические факторы.
