«Навредит ребенку»: психолог указала на ошибку в воспитании сына Гоар Аветисян

Психолог Дугенцова: ребенку Гоар Аветисян нельзя говорить, что он толстый
Гоар оказалась в центре скандала
Гоар оказалась в центре скандала

Известная визажист Гоар Аветисян оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на кадрах которого она обсуждает с 5-летним сыном его вес. Блогер заявила ребенку, что подписчики называли мальчика толстым, но теперь он похудел и стал добиваться успехов в спорте. В беседе с URA.RU детский психолог Дарья Дугенцова объяснила опасность таких метолов воспитания ребенка.

«Подобные реплики, сказанные даже якобы с добрыми намерениями, могут в будущем повредить самооценку ребенка и заложить нездоровые установки на всю жизнь. Даже фраза вроде «ты больше не толстый» может восприниматься как подтверждение, что ребенок был толстым», — поясняет эксперт.

У самой Гоар непростые отношения с весом. Она пыталась худеть, но потом обратилась за помощью к пластическому хирургу. Своего сына визажист уже посадили на диету, о чем также рассказывала подписчикам. По словам психолога, в данном случае необходимо не только не транслировать семейные проблемы мальчика, но и заменить подход к общению с ребенком.

«Вместо того, чтобы говорить «ты уже не толстый», лучше употреблять выражения !я горжусь тем, как ты стараешься и растешь, и идешь дальше". Главное акцентировать внимание на силе, на внутреннем росте. Это важнее, чем фигура».

Эксперт советует окружать позитивными промерами и доносить до него мысль о том, что его тело — его дело, а не слушать окружающих. Кроме того, не стоит забывать, что в процессе формирования ребенка и его взросления, скачки веса — нормальный процесс.

На Гоар после таких обсуждений веса ребенка обрушилась волна критики. Однако сама визажист предпочитает ее не замечать.

