В квартале Петербурга предотвратили крупную аварию на теплосетях

В Невском районе Петербурга на проспекте Большевиков предотвращена потенциальная авария на теплосетях благодаря использованию современных датчиков. Умные устройства выявили проблемный участок, который теперь требует срочной замены перед наступлением зимних холодов. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.
«Предотвратить крупное технологическое нарушение в Невском районе на проспекте Большевиков помогли умные датчики „Теплосети“ — для пресечения более масштабной аварии ненадежный участок заменят сейчас до наступления зимних максимумов», — сообщает пресс-служба Красногвардейского района в своем telegram-канале. Ремонтные работы запланированы с 11:00 13 февраля до 17:00 14 февраля.
В этот период жители микрорайона Ржевка-Пороховые испытают временные неудобства: отопление будет отключено. Важно отметить, что горячее водоснабжение останется доступным для большинства домов, за исключением 15 зданий, функционирующих по закрытой схеме.
Данный участок теплосетей включен в городскую программу реконструкции, которая должна быть завершена к 2028 году. В рамках проекта предусмотрена замена более 3100 метров устаревших сетей, что позволит значительно повысить надежность теплоснабжения в регионе.
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