Скандал с Фадеевым, долги и расставание с дочерью: Юлии Савичевой — 38

Юлия Савичева отмечает 38-летие 14 февраля 2025

13 февраля 2025

Юлия Савичева отмечает день рождения 14 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юлия Савичева — российская эстрадная певица, бывшая участница «Фабрики звезд-2» и «Евровидения-2004», обладательница нескольких «Золотых граммофонов» и других музыкальных наград. 14 февраля ей исполняется 28 лет. О ее личной жизни и музыкальной карьере — в материале URA.RU. Детство, помощь Фадеева, первый клип Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в городе Курган. Ее отец, барабанщик рок-группы «Конвой», Станислав Савичев, и мать, Светлана Савичева, преподавательница музыкальной школы, создали для Юлии творческую атмосферу с самого детства. В составе группы «Конвой» также выступал композитор и продюсер Максим Фадеев. Когда Юлии было всего три года, Фадеев пришел в гости к семье и заметил, как девочка танцует на столе. Этот момент побудил его впоследствии вывести маленькую Юлию на сцену Курганской областной филармонии во время концерта группы «Конвой». Он предложил ей импровизировать под одну из песен. По словам Савичевой, в сложные времена Фадеев оказывал финансовую поддержку ее семье. В 1994 году Савичевы переехали в Москву. Отец Юлии продолжил свои выступления с рок-группой, а мать заняла должность заведующей детским отделом в Доме культуры Московского авиационного института. Юлия активно участвовала в жизни ДК, занимаясь бальными танцами и играя роли в новогодних постановках. В те годы Фадеев начал сотрудничество с певицей Линдой (настоящее имя — Светлана Гейман). В возрасте семи лет Юлия приняла участие в съемках клипа Линды на песню «Сделай так» и участвовала в записи ее альбома «Ворона». «Фабрика звезд» и «Евровидение» Савичева стала популярной в 16 лет Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press В 2003 году Савичева, которой было 16 лет, стала участницей шоу «Фабрика звезд 2». Продюсером второго сезона был Максим Фадеев. Победительницей второй «Фабрики» стала Полина Гагарина, второе и третье места достались Елене Терлеевой и Елене Темниковой. Савичева вошла в пятерку финалистов. За исполненную на проекте песню «Высоко» она получила премию «Золотой граммофон». В 2004 году Савичева представила Россию на конкурсе World Best в Каннах, в котором соревновались участники «Фабрик звезд» из 11 стран. На конкурсе она выступила с песней Натали Имбрульи Torn и заняла восьмое место. В том же году певица участвовала в «Евровидении» в Турции с песней Believe Me и заняла 11-е место. Сольные альбомы, популярность, шоу В марте 2005 года состоялся релиз дебютного альбома Юлии Савичевой под названием «Высоко». В том же году артистка представила публике композицию «Если в сердце живет любовь», которая стала главной песней телесериала «Не родись красивой». Апрель 2006 года ознаменовался выходом второго студийного альбома Савичевой, получившего название «Магнит». За трек «Как твои дела?», вошедший в этот альбом, исполнительница была награждена премией «Золотой граммофон». Осенью 2006 года Юлия Савичева была удостоена звания «Исполнительница года» на церемонии MTV Russia Music Awards. Ее третий альбом, который вышел под названием «Оригами», был выпущен в 2008 году. В 2009 году Савичева дебютировала в кино, исполнив главную роль в фильме Егора Дружинина «Первая любовь». В том же году она получила престижную премию «Песня года» за композицию «Goodbye, любовь». В 2010 году вышла песня Савичевой «Москва — Владивосток». Музыку написал Фадеев, а текст — Фадеев и Ольга Серябкина. В следующем году вышел совместный с Джиганом сингл «Отпусти», за который исполнители удостоились «Золотого граммофона». В 2012 году была наставницей волгоградской команды в телевизионном проекте «Битва хоров». Отношения с продюсером Фадеевым Юлия Савичева с детства знает Максима Фадеева Фото: Никеричев Андрей /Агентство «Москва» Савичева заявила, что разлад в отношениях с Фадеевым произошел задолго до того, как был официально расторгнут контракт. Она отметила, что в определенный момент заметила похолодание в отношении со стороны продюсера. Савичева утверждает, что основной причиной изменения в их взаимодействии стали слухи, которые распространялись среди сотрудников продюсерского центра Фадеева. Согласно этим слухам, Савичева якобы действовала за спиной Фадеева, решая некоторые вопросы без его ведома. Попытка Савичевой обсудить возникшие недоразумения с Фадеевым не увенчалась успехом. Продюсер обвинил ее в нечестности и указал на ее ошибки в соблюдении корпоративных правил как на причину проблем. Тем не менее, со временем Савичева смогла восстановить отношения с Фадеевым. В знак примирения продюсер не только вернул ей авторские права на песни, но и подарил ей виллу на острове Бали. Санкции С января 2023 года Юлия Савичева находится под санкциями Украины. В рамках ограничений — блокировка как личных активов, так и тех, которыми фигуранты списка могли воспользоваться через третьих лиц. Санкции будут действовать на протяжении десяти лет. Личная жизнь Брак, выкидыш и рождение дочери История любви Юлии и Александра Аршинова началась, когда 16-летняя исполнительница услышала творчество группы «Бухта радости» и захотела познакомиться с ее вокалистом. Им оказался 18-летний Аршинов. Чувства между артистами вспыхнули быстро. Вскоре после встречи с Александром Юлия отправилась на гастроли с «Фабрикой звезд 2», из-за чего они надолго разлучались и почти не виделись. Когда Савичевой исполнилось 18 лет, они с Александром начали жить вместе, но свадьбой не спешили. В 2012 году между ними случилась крупная ссора, которая привела к длительному расставанию. Однажды, из-за накопившихся проблем и недомолвок, Юлия просто собрала вещи в чемодан и уехала жить на съемную квартиру. В разлуке пара провела полгода. Однако конфликт был улажен, и пара воссоединилась. В 2014 году они поженились. Позднее пара обвенчалась в церкви, подчеркнув тем самым глубину своих чувств и серьезность шага. В 2017 году на свет появилась дочь Анна. Однако познать радость материнства Юлии Савичевой удалось не с первого раза. Первая беременность звезды закончилась выкидышем. На состояние организма певицы повлияли переутомление. Когда она узнала, что снова ждет ребенка, то постаралась не повторять прежних ошибок. Дочь Савичевой не живет в России Дочь Савичевой и Аршинова родилась в Португалии и живет там с родителями Александра. В программе «Секрет на миллион» Юлия рассказывала, что ей тяжело жить вдали от ребенка. Однако сама артистка постоянно занята на работа, поэтому понимает, что с бабушкой и дедушкой в Португалии Ане жить лучше. При этом Юлия отметила, что она постоянно находится на связи с родителями супруга. В 2023 году певица получила ВНЖ и может свободно прилетать к ребенку в любое время. В 2014 году вышла замуж за композитора Александра Аршинова, с которым они знакомы еще со времен «Фабрики». В 2017 году у них родилась дочь Анна. Она живет с родителями Аршинова в Португалии. Пенсионный фонд отсудил у Савичевой деньги Сегодня Савичева продолжает давать сольные концерты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ноябре текущего года стало известно, что Пенсионный фонд России выиграл судебное дело против певицы Юлии Савичевой, взыскав с нее семь тысяч рублей. Причиной иска стало несвоевременное предоставление ее индивидуальным предпринимателем отчетности по доходам и страховым взносам. Дело рассматривалось Арбитражным судом города Москвы. Юлия Савичева, занимающаяся деятельностью в качестве ИП, не представила необходимые данные о застрахованных лицах за период 2020 и 2021 годов. В результате был наложен штраф в размере 6 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил, что артистка должна оплатить 1 тысячу рублей в качестве компенсации за уплату государственной пошлины. Чем сейчас занимается Юлия Савичева Сейчас Юлия Савичева продолжает выступать и выпускать новые песни. 2024 году она показала свое музыкальное шоу в Кемерово и Омске. Ранее выпустила клип на композицию «Не до любви». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

