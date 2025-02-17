Германию необходимо «снова освободить». Такое мнение выразил предприниматель Илон Маск.
«Да, на полном серьезе», — ответил Маск в соцсети Х на вопрос пользователя о том настало ли время снова «освободить Германию». Эта дискуссия возникла под постом о задержании полицией людей в ФРГ за расистские высказывания в интернете.
Бизнесмен ранее подчеркивал, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой страны, способной предотвратить ее упадок. Это заявление вызвало общественные дискуссии, включая уход главы отдела мнений газеты Welt и реакцию политиков, которые сочли публикацию Маска вмешательством в выборы. Досрочные выборы в Германии намечены на 23 февраля, и согласно последним опросам, ХДС/ХСС остается в лидерах, а АдГ на втором месте.
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