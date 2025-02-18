Жители Петербурге обсудят новую улицу

С 18 февраля по 19 марта в Санкт-Петербурге пройдут общественные обсуждения проектов планировки и межевания территорий в Колпинском, Выборгском и Приморском районах. Между Выборгским и Приморским районами может появиться новая улица. Об этом сообщает Комитет по градостроительству и архитектуре.
«На сайте КГА в рамках общественных обсуждений на рассмотрение представлена планировочная документация... Это проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения „улица от Белоостровской ул. до Кантемировской ул.“ в Выборгском и Приморском районах», — пишет Комитет по градостроительству и архитектуре. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
На обсуждение выставлены два значимых проекта:
- Проект планировки с проектом межевания территории для размещения железнодорожного пути от станции Ижоры до границы земельного участка с кадастровым номером 78:37:0017401:3 в Колпинском районе.
- Проект планировки с проектом межевания для строительства улицы от Белоостровской улицы до Кантемировской улицы, охватывающий Выборгский и Приморский районы.
Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с проектами на сайте комитета и принять участие в обсуждении. Экспозиция документов будет доступна с 26 февраля по 7 марта 2025 года. Замечания и предложения можно подавать онлайн через официальный сайт или в письменной форме в адрес комитета. Для тех, у кого нет доступа к интернету, предусмотрена возможность ознакомления с проектами в помещениях комитета и администраций районов в рабочие часы.
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