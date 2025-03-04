Петербург запустит производство алкозамков для каршеринга

В Петербурге компания «Лазерные системы» начнет серийный выпуск инновационных автомобильных алкозамков. Новое устройство предназначено для блокировки зажигания автомобиля при выявлении паров алкоголя в салоне. Об этом стало известно в ходе визита главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александра Ситова на производственную площадку компании.
«С этого года компания планирует запустить серийное производство автомобильных алкозамков — приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя», — пишет Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга в официальной группе ВКонтакте. Это позволит существенно повысить безопасность на дорогах.
Автомобильный алкозамок, созданный специалистами компании «Лазерные системы», использует передовую технологию оптической спектроскопии, что является уникальным ноу-хау на мировом рынке. Данная технология позволяет с высокой точностью и скоростью выявлять пары алкоголя в воздухе салона автомобиля, предотвращая запуск двигателя при обнаружении нарушений. Отдельные компоненты устройства изготавливаются с помощью современных 3D-принтеров собственного производства компании.
Спрос на алкозамки будет высоким в каршеринговых компаниях, а также на предприятиях общественного транспорта, заинтересованных в повышении безопасности пассажиров и сотрудников. Компания «Лазерные системы» уже зарекомендовала себя на рынке профессионального алкотестирования. Предприятие выпускает лазерные алкорамки для бесконтактного контроля сотрудников на алкогольное опьянение. Сегодня такими алкорамками оснащены около 5 тысяч проходных крупнейших российских предприятий нефтегазовой и металлургической отраслей.
Кроме того, компания активно развивает направление аддитивных технологий. В 2022 году на базе «Лазерных систем» начал работу один из крупнейших на Северо-Западе Центров аддитивных технологий, который занимается контрактным производством деталей и комплектующих по чертежам и 3D-моделям заказчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.