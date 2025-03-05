Захарова: в переговорах России и США появились определенные развязки

На данный момент в переговорах России и США уже есть определенные развязки, однако все еще остается множество неурегулированных вопросов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Уже есть какие-то развязки. [Однако] сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — заявила Захарова на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе». Ее слова приводит ТАСС.
Переговоры между Россией и США начались после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля, который охватывал вопросы Украины и Ближнего Востока. После чего прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, продлившаяся 4,5 часа. Она не привела к значительному сближению сторон, но заложила основу для дальнейших обсуждений. Позже 27 февраля в Стамбуле дипломаты двух стран договорились о финансировании дипмиссий и продолжении диалога. РФ предложила восстановить авиасообщение.
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