Захарова: в переговорах России и США появились определенные развязки

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Захарова заявила, что сохраняется большое количество вопросов касательно следующих переговоров России и США
Захарова заявила, что сохраняется большое количество вопросов касательно следующих переговоров России и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На данный момент в переговорах России и США уже есть определенные развязки, однако все еще остается множество неурегулированных вопросов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже есть какие-то развязки. [Однако] сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — заявила Захарова на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе». Ее слова приводит ТАСС.

Переговоры между Россией и США начались после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля, который охватывал вопросы Украины и Ближнего Востока. После чего прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, продлившаяся 4,5 часа. Она не привела к значительному сближению сторон, но заложила основу для дальнейших обсуждений. Позже 27 февраля в Стамбуле дипломаты двух стран договорились о финансировании дипмиссий и продолжении диалога. РФ предложила восстановить авиасообщение.

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На данный момент в переговорах России и США уже есть определенные развязки, однако все еще остается множество неурегулированных вопросов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Уже есть какие-то развязки. [Однако] сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — заявила Захарова на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе». Ее слова приводит ТАСС. Переговоры между Россией и США начались после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля, который охватывал вопросы Украины и Ближнего Востока. После чего прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля, продлившаяся 4,5 часа. Она не привела к значительному сближению сторон, но заложила основу для дальнейших обсуждений. Позже 27 февраля в Стамбуле дипломаты двух стран договорились о финансировании дипмиссий и продолжении диалога. РФ предложила восстановить авиасообщение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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