Мерц призвал Трампа усилить санкции против России перед переговорами с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже несколько недель обращается к президенту США Дональду Трампу с просьбой усилить санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD, подчеркнув актуальность этой меры на фоне предстоящих переговоров между лидерами США и России.
«Американцы объявили о санкциях, но они еще не вступили в силу. <...> Я уже несколько недель призываю президента США сделать это. Теперь он явно полон решимости предпринять дальнейшие шаги, но предварительно переговорив друг с другом», — объяснил Мерц. Об этом он заявил в эфире ARD.
По словам канцлера, усиление давления на Россию необходимо в случае, если по итогам намеченных на 15 августа переговоров Трампа и Путина в штате Аляска не произойдет «осознания Россией того, что эта конфликт не может продолжаться». Мерц отметил, что дополнительные санкции могли бы существенно изменить экономическую ситуацию в РФ, если бы были реализованы полностью.
Ранее Трамп заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Дату и место переговоров подтвердил также помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и урегулирования конфликта. О том, чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске — в материле URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.