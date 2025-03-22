Россиян обманывают «льготными лекарствами»

МВД: мошенники придумали схему с продажей лекарств по «льготным» ценам
© Служба новостей «URA.RU»
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В МВД предупредили, что россияне могут получить таблетки-пустышки, покупая лекарства у мошенников
В МВД предупредили, что россияне могут получить таблетки-пустышки, покупая лекарства у мошенников Фото:

Мошенники начали обманывать пенсионеров, предлагая им купить лекарства по «льготным» ценам. Об этом предупредили в МВД России.

«Пенсионерами по телефону может связаться незнакомец, который предлагает приобрести лекарства по „льготным“ ценам», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. По информации МВД, мошенники часто звонят пенсионерам и предлагают купить лекарства по заманчивым ценам. Однако на деле это может оказаться обманом. В таком случае жертва рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и избегать покупок у непроверенных продавцов, особенно при сделках, совершаемых по телефону. Это поможет предотвратить потерю денег и обезопасить здоровье от некачественных медикаментов.

Ранее МВД сообщило, что мошенники начали использовать шпионские приложения для смартфонов, позволяющие красть персональные данные россиян. Эти приложения маскируются под легальные программы с полезным функционалом. Кроме того, для фишинговых атак и фейков они могут использовать интерес россиян к «дубайскому шоколаду», передает РАПСИ.

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Мошенники начали обманывать пенсионеров, предлагая им купить лекарства по «льготным» ценам. Об этом предупредили в МВД России. «Пенсионерами по телефону может связаться незнакомец, который предлагает приобрести лекарства по „льготным“ ценам», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. По информации МВД, мошенники часто звонят пенсионерам и предлагают купить лекарства по заманчивым ценам. Однако на деле это может оказаться обманом. В таком случае жертва рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и избегать покупок у непроверенных продавцов, особенно при сделках, совершаемых по телефону. Это поможет предотвратить потерю денег и обезопасить здоровье от некачественных медикаментов. Ранее МВД сообщило, что мошенники начали использовать шпионские приложения для смартфонов, позволяющие красть персональные данные россиян. Эти приложения маскируются под легальные программы с полезным функционалом. Кроме того, для фишинговых атак и фейков они могут использовать интерес россиян к «дубайскому шоколаду», передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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