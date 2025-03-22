Россиян обманывают «льготными лекарствами»

Мошенники начали обманывать пенсионеров, предлагая им купить лекарства по «льготным» ценам. Об этом предупредили в МВД России.
«Пенсионерами по телефону может связаться незнакомец, который предлагает приобрести лекарства по „льготным“ ценам», — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. По информации МВД, мошенники часто звонят пенсионерам и предлагают купить лекарства по заманчивым ценам. Однако на деле это может оказаться обманом. В таком случае жертва рискует получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и избегать покупок у непроверенных продавцов, особенно при сделках, совершаемых по телефону. Это поможет предотвратить потерю денег и обезопасить здоровье от некачественных медикаментов.
Ранее МВД сообщило, что мошенники начали использовать шпионские приложения для смартфонов, позволяющие красть персональные данные россиян. Эти приложения маскируются под легальные программы с полезным функционалом. Кроме того, для фишинговых атак и фейков они могут использовать интерес россиян к «дубайскому шоколаду», передает РАПСИ.
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