В петербургских больницах закончились вакцины против клещевого энцефалита

Жители Петербурга столкнулись с нехваткой вакцин против клещевого энцефалита в городских поликлиниках. Медицинские учреждения рекомендуют пациентам обращаться за информацией о наличии вакцин в апреле, но многие горожане беспокоятся, что не успеют вовремя пройти вакцинацию перед майскими праздниками.
«Препаратов нет в наличии, а новые поставки ожидаются не раньше апреля. При этом после поступления вакцины прививку можно будет сделать без предварительной записи», — подтвердили в нескольких районных поликлиниках «Фонтанке».
Процесс вакцинации от клещевого энцефалита включает два основных этапа. Первый этап предусматривает введение двух инъекций с интервалом в один месяц. Идеальное время для начала вакцинации — конец зимы, чтобы успеть сформировать иммунитет до начала активного сезона клещей. Второй этап проводится через 12 месяцев после первой серии прививок, а дальнейшая ревакцинация рекомендуется каждые три года.
С начала 2025 года в Санкт-Петербурге уже зарегистрированы случаи укусов клещами. По данным Роспотребнадзора, некоторые жители столкнулись с клещами не только на территории России, но и при возвращении из стран, таких как Таиланд. В прошлом году уровень заболеваемости клещевым энцефалитом снизился на 20%.
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