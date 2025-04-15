В России хотят распространить программу «Доступное арендное жилье» на военных

Лимаренко: программу «Доступное арендное жилье» стоит расширить на военных
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Путину предложили распространить программу арендного жилья в ДФО на военных
Путину предложили распространить программу арендного жилья в ДФО на военных Фото:

Программа «Доступное арендное жилье», успешно реализуемая на Дальнем Востоке, может быть расширена для использования военными. Об этом заявил губернатор Сахалинской области и председатель комиссии Госсовета по инвестициям Валерий Лимаренко. По его словам, такое нововведение позволит улучшить жилищные условия специалистов Министерства обороны.

«Предлагаем масштабировать успешный опыт в реализации программы „Доступное арендное жилье в ДФО“ для военных и профинансировать строительство маневренного арендного фонда, необходимого для улучшения жилищных условий специалистов министерства обороны», — заявил Лимаренко, подчеркнув, что Сахалинская область готова стать пилотным регионом для реализации этой инициативы. С таким предложением он выступил на заседании Госсовета.

Лимаренко напомнил, что в марте текущего года на Арктическом форуме в Мурманске было высказано одобрение инициативы по расширению программы на ключевые населенные пункты Арктической зоны. В рамках этой инициативы предусматривается создание не менее двух тысяч квартир, предназначенных для аренды.

В рамках программы «Доступное арендное жилье» предусмотрены специальные условия для жильцов: пониженные ставки аренды и компенсация части затрат за счет федерального и регионального бюджетов. Квартиры в этих зданиях будут полностью подготовлены к проживанию, оборудованы мебелью и выполнены с отделкой в соответствии с качественными стандартами ДОМ.РФ.

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Программа «Доступное арендное жилье», успешно реализуемая на Дальнем Востоке, может быть расширена для использования военными. Об этом заявил губернатор Сахалинской области и председатель комиссии Госсовета по инвестициям Валерий Лимаренко. По его словам, такое нововведение позволит улучшить жилищные условия специалистов Министерства обороны. «Предлагаем масштабировать успешный опыт в реализации программы „Доступное арендное жилье в ДФО“ для военных и профинансировать строительство маневренного арендного фонда, необходимого для улучшения жилищных условий специалистов министерства обороны», — заявил Лимаренко, подчеркнув, что Сахалинская область готова стать пилотным регионом для реализации этой инициативы. С таким предложением он выступил на заседании Госсовета. Лимаренко напомнил, что в марте текущего года на Арктическом форуме в Мурманске было высказано одобрение инициативы по расширению программы на ключевые населенные пункты Арктической зоны. В рамках этой инициативы предусматривается создание не менее двух тысяч квартир, предназначенных для аренды. В рамках программы «Доступное арендное жилье» предусмотрены специальные условия для жильцов: пониженные ставки аренды и компенсация части затрат за счет федерального и регионального бюджетов. Квартиры в этих зданиях будут полностью подготовлены к проживанию, оборудованы мебелью и выполнены с отделкой в соответствии с качественными стандартами ДОМ.РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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