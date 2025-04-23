Женщина пыталась сделать селфи у гроба с Церетели

Женщина хотела сделать селфи с телом Зураба Церетели
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Зураб Церетели ушел из жизни из-за продолжительной болезни
Зураб Церетели ушел из жизни из-за продолжительной болезни Фото:

Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели охрана увела женщину, пытавшуюся сделать селфи с усопшим в гробу. Этой информацией поделился telegram-канал Shot.

«На прощании с Церетели охране пришлось уводить женщину», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она пыталась сделать селфи с живописцем.

Церемония прощания с Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя. Известный скульптор умер в возрасте 91 года из-за продолжительно болезни.

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Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели охрана увела женщину, пытавшуюся сделать селфи с усопшим в гробу. Этой информацией поделился telegram-канал Shot. «На прощании с Церетели охране пришлось уводить женщину», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она пыталась сделать селфи с живописцем. Церемония прощания с Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя. Известный скульптор умер в возрасте 91 года из-за продолжительно болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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