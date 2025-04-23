Женщина пыталась сделать селфи у гроба с Церетели

Зураб Церетели ушел из жизни из-за продолжительной болезни
Во время прощания со скульптором Зурабом Церетели охрана увела женщину, пытавшуюся сделать селфи с усопшим в гробу. Этой информацией поделился telegram-канал Shot.
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«На прощании с Церетели охране пришлось уводить женщину», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что она пыталась сделать селфи с живописцем.
Церемония прощания с Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя. Известный скульптор умер в возрасте 91 года из-за продолжительно болезни.
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