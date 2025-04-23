На Эльбрусе нашли тела двух человек из нелегальной группы туристов

На Эльбрусе спасатели обнаружили тела двух погибших участников незарегистрированной группы туристов. По данным МЧС России, поисково-спасательная операция завершена.
На Эльбрусе сотрудники МЧС России вели поисково-спасательную операцию. «Вчера незарегистрированная тургруппа из пяти человек на 5300-метровой высоте запросила помощь: у двоих случилась горная болезнь», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в telegram-канале ведомства. Спасатели нашли тела двоих человек. «Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружено тело второго погибшего», — уточнили представители ведомства.
Оперативно на место прибыли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Двое участников группы смогли самостоятельно спуститься вниз, один человек выжил, другой найден мертвым.
Для проведения спасательных мероприятий было задействовано 16 сотрудников и три единицы техники. Работы осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью.
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