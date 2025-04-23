На Эльбрусе нашли тела двух человек из нелегальной группы туристов

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Из незарегистрированной группы туристов, поднимавшихся на Эльбрус, двое найдены мертвыми
Из незарегистрированной группы туристов, поднимавшихся на Эльбрус, двое найдены мертвыми Фото:

На Эльбрусе спасатели обнаружили тела двух погибших участников незарегистрированной группы туристов. По данным МЧС России, поисково-спасательная операция завершена.

На Эльбрусе сотрудники МЧС России вели поисково-спасательную операцию. «Вчера незарегистрированная тургруппа из пяти человек на 5300-метровой высоте запросила помощь: у двоих случилась горная болезнь», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в  telegram-канале ведомства. Спасатели нашли тела двоих человек. «Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружено тело второго погибшего», — уточнили представители ведомства.

Оперативно на место прибыли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Двое участников группы смогли самостоятельно спуститься вниз, один человек выжил, другой найден мертвым.

Для проведения спасательных мероприятий было задействовано 16 сотрудников и три единицы техники. Работы осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью.

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На Эльбрусе спасатели обнаружили тела двух погибших участников незарегистрированной группы туристов. По данным МЧС России, поисково-спасательная операция завершена. На Эльбрусе сотрудники МЧС России вели поисково-спасательную операцию. «Вчера незарегистрированная тургруппа из пяти человек на 5300-метровой высоте запросила помощь: у двоих случилась горная болезнь», — сообщила пресс-служба МЧС РФ в  telegram-канале ведомства. Спасатели нашли тела двоих человек. «Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе. Обнаружено тело второго погибшего», — уточнили представители ведомства. Оперативно на место прибыли шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Двое участников группы смогли самостоятельно спуститься вниз, один человек выжил, другой найден мертвым. Для проведения спасательных мероприятий было задействовано 16 сотрудников и три единицы техники. Работы осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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