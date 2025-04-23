Захарова посмеялась над армией Эстони

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Эстонии построить военную базу в Нарве у границы с Россией, подвергнув их ироничной критике. По словам дипломата, решение Таллина вызывает недоумение и кажется ей неоправданно громким шагом.
«Эстония планирует создать в Нарве на границе с Россией военную базу, где разместят около 200-250 военных <...>. Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: „зачем?“», — написала Захарова в telegram-канале. Она сыронизировала, что такое заявление было сделано, чтоб мир узнал, что у Эстонии есть Генштаб.
Ранее стало известно о планах Эстонии укрепить присутствие у российской границы путем создания военной базы в городе Нарва. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии генерал-майор Вахур Карус рассказал, что на новой базе планируется разместить 200–250 военнослужащих одновременно.
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