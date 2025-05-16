Зеленский созвонился с Трампом, Макроном, Мерцем и Стармером после переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский после прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров созвонился с президентами США и Франции, канцлером ФРГ, премьерами Великобритании и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
«Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск поговорили по телефону с Трампом. Детали будут скоро», — передает слова Никифорова «РБК-Украина».
Украинская делегация перед началом переговоров с РФ 16 мая также провела ряд встреч с представителями лидеров государств, перечисленных выше. Со встреч публиковались многочисленные фото, однако какая-либо конкретика об их содержании неизвестна. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе российско-украинских переговоров. Все подробности о них — там.
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