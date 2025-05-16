Зеленский созвонился с Трампом, Макроном, Мерцем и Стармером после переговоров в Стамбуле

Зеленский созвонился с Трампом после переговоров в Стамбуле
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Зеленский пообщался с лидерами стран практически сразу после завершения переговоров в Стамбуле
Зеленский пообщался с лидерами стран практически сразу после завершения переговоров в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский после прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров созвонился с президентами США и Франции, канцлером ФРГ, премьерами Великобритании и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. 

«Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск поговорили по телефону с Трампом. Детали будут скоро», — передает слова Никифорова «РБК-Украина». 

Украинская делегация перед началом переговоров с РФ 16 мая также провела ряд встреч с представителями лидеров государств, перечисленных выше. Со встреч публиковались многочисленные фото, однако какая-либо конкретика об их содержании неизвестна. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе российско-украинских переговоров. Все подробности о них — там.

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Президент Украины Владимир Зеленский после прошедших в Стамбуле российско-украинских переговоров созвонился с президентами США и Франции, канцлером ФРГ, премьерами Великобритании и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.  «Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск поговорили по телефону с Трампом. Детали будут скоро», — передает слова Никифорова «РБК-Украина».  Украинская делегация перед началом переговоров с РФ 16 мая также провела ряд встреч с представителями лидеров государств, перечисленных выше. Со встреч публиковались многочисленные фото, однако какая-либо конкретика об их содержании неизвестна. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ходе российско-украинских переговоров. Все подробности о них — там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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