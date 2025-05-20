Спецпредставитель Путина Титов поддержал идеи Бастрыкина по поводу мигрантов

Работодатели, нанимающие мигрантов, должны полностью нести ответственность за их содержание, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов. Об этом сообщает пресс-служба спецпредставителя.
«А мы с главой СК [Александром Бастрыкиным] и не спорим. Более того, сами это предлагали», — сказал Титов, чьи слова приводит РБК. Заявление прозвучало в ответ на инициативу главы Следственного комитета, который призвал бизнес брать на себя все расходы, связанные с пребыванием мигрантов.
По словам Титова, необходимо также унифицировать процедуры оформления мигрантов для граждан безвизовых и визовых стран, а также отменить систему квотирования. При этом, перед наймом иностранца должен проводиться обязательный тест рынка труда — чтобы убедиться, что на вакансию не претендует гражданин России.
Александр Бастрыкин 20 мая сообщил, что свыше половины тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами на территории страны, связаны с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, до 65% подобных правонарушений приходится именно на преступления, связанные с распространением наркотических средств. Глава СКР подчеркнул, что значительная часть наркотических веществ поступает в Россию именно через мигрантов.
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