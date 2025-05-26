В Минпромторге опровергли фейк о списке марок авто для работы в такси

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В Минпромторге опровергли данные об утверждении списка марок авто для работы в такси
В Минпромторге опровергли данные об утверждении списка марок авто для работы в такси Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Минпромторге опровергли данные об утвержденном перечне моделей автомобилей, допущенных для работы в такси. Документ с таким списком еще находится в разработке и будет подготовлен только к концу 2025 года. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейковой информации.

«Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок — до конца февраля 2026 года)», — приводит слова министерства ТАСС. Там также подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы уже утвержденном списке автомобилей для работы в такси. В него попали такие модели, как Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские автомобили Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Однако документ с перечнем моделей автомобилей, допущенных для работы в такси, еще только разрабатывается Минпромторгом.

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В Минпромторге опровергли данные об утвержденном перечне моделей автомобилей, допущенных для работы в такси. Документ с таким списком еще находится в разработке и будет подготовлен только к концу 2025 года. Об этом URA.RU сообщает в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейковой информации. «Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок — до конца февраля 2026 года)», — приводит слова министерства ТАСС. Там также подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна. Ранее в СМИ появилась информация о якобы уже утвержденном списке автомобилей для работы в такси. В него попали такие модели, как Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские автомобили Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Однако документ с перечнем моделей автомобилей, допущенных для работы в такси, еще только разрабатывается Минпромторгом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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