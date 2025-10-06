Из гипермаркета «Лента» пропадут популярные бренды бытовой химии

«Лента» прекратит продажу товаров Reckitt из-за споров с производителем
В «Ленте» перестанут продаваться товары от брендов Vanish, Calgon и Air Wick
В «Ленте» перестанут продаваться товары от брендов Vanish, Calgon и Air Wick Фото:

Крупная российская розничная сеть «Лента» прекращает сотрудничество с международной компанией Reckitt, выпускающей такие известные бренды, как Vanish, Calgon и Air Wick. Решение было принято после длительных переговоров, завершившихся отказом производителя пересмотреть условия поставок. Уже в ближайшие недели продукция Reckitt исчезнет с полок всех гипермаркетов «Лента» по всей стране.

«„Лента“ разрывает контракт с международным производителем Reckitt, под чьим управлением находятся следующие бренды: пятновыводители Vanish, чистящие средства для стиральных машин Calgon и освежители воздуха Air Wick», — заявили в пресс-службе сети. Информацию приводит Adindex.

В компании объяснили, что причиной разрыва стали разногласия по поводу финансовой модели сотрудничества. Как отмечают в пресс-службе, Reckitt требовала от ретейлера продавать товары по цене, которая вынуждала работать с отрицательной наценкой до 20%. Это означало, что «Лента» должна была компенсировать убытки за счет бонусов от производителя, что больше не соответствует внутренней политике сети.

С прошлого года торговая сеть перешла на модель net-net, предусматривающую прозрачное ценообразование без системы бонусов. Несмотря на многомесячные переговоры, поставщик отказался адаптироваться к новым условиям.

В компании добавили, что вместо продукции Reckitt покупателям будут предложены отечественные аналоги. По словам представителей «Ленты», российские товары не уступают по качеству международным брендам и будут продаваться по стабильным и сбалансированным ценам. В настоящее время сеть завершает обновление ассортимента и ведет переговоры с российскими производителями бытовой химии, чтобы обеспечить постоянное наличие востребованных товаров на полках магазинов.

