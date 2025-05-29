Путин решил проблему многодетной семьи из Ингушетии

Путин пообещал семье из Ингушетии транспорт для доставки детей в школу
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Путин пообещал помочь многодетной семье из Ингушетии с транспортом до школы
Путин пообещал помочь многодетной семье из Ингушетии с транспортом до школы Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал семье из Ингушетии, а именно Марьяме Хамхоевой и ее супругу Беслану Боголову, предоставить транспорт для доставки детей в школу. Об этом он заявил в ходе встречи с многодетными семьями и матерями, которые были удостоены почетного звания «Мать-героиня».

Во время мероприятия отец одиннадцати детей из Магаса Беслан Боголов обратился к президенту с просьбой улучшить условия общественного транспорта для их семьи. В ответ Путин заявил: «Что касается транспорта, будем решать — вопрос решен». Трансляция встречи велась в telegram-канале Кремля. В ходе мероприятия дети семьи из Ингушетии показали Путину рисунки и прочитали стихотворение о родине.

Ранее президент РФ на этой же встрече поручил завершить работу по включению в страховой стаж отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Сейчас в стаж засчитывается не более шести лет отпуска только за четверых детей. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что законопроект будет вскоре внесен в Госдуму. Президент призвал довести инициативу до конца и обеспечить ее полную реализацию.

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Президент России Владимир Путин пообещал семье из Ингушетии, а именно Марьяме Хамхоевой и ее супругу Беслану Боголову, предоставить транспорт для доставки детей в школу. Об этом он заявил в ходе встречи с многодетными семьями и матерями, которые были удостоены почетного звания «Мать-героиня». Во время мероприятия отец одиннадцати детей из Магаса Беслан Боголов обратился к президенту с просьбой улучшить условия общественного транспорта для их семьи. В ответ Путин заявил: «Что касается транспорта, будем решать — вопрос решен». Трансляция встречи велась в telegram-канале Кремля. В ходе мероприятия дети семьи из Ингушетии показали Путину рисунки и прочитали стихотворение о родине. Ранее президент РФ на этой же встрече поручил завершить работу по включению в страховой стаж отпусков по уходу за пятым и последующими детьми. Сейчас в стаж засчитывается не более шести лет отпуска только за четверых детей. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что законопроект будет вскоре внесен в Госдуму. Президент призвал довести инициативу до конца и обеспечить ее полную реализацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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