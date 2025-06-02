Слуцкий раскрыл, что покажет готовность Киева к мирным переговорам

Киев может продемонстрировать готовность к поиску мирного решения конфликта, если согласится на краткосрочное прекращение огня на отдельных участках линии соприкосновения. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Насколько украинская сторона пойдет на это и будет честно соблюдать "режим тишины", покажет в том числе готовность Киева к выработке дальнейших условий мирного завершения конфликта", — отметил Слуцкий, напомнив, что российская сторона предложила временное прекращение огня на отдельных направлениях фронта с целью эвакуации тел погибших. Его слова передает ТАСС.
Депутат также сообщил, что Россия передала украинской стороне проект меморандума по устойчивому урегулированию и получила обещание, что документ будет изучен. Слуцкий подчеркнул, что основной целью Москвы остается устранение первопричин кризиса и обеспечение безопасности российских границ.
Слуцкий подчеркнул, что состоявшийся в Стамбуле раунд переговоров между представителями России и Украины представляет собой очередной шаг в направлении достижения мирного соглашения. "Второй раунд Стамбула-2 стал еще одним этапом на пути движения к миру. Получили развитие договоренности по продолжению масштабных обменов пленными. <...> Еще больше российских солдат вернутся на родину. И это уже важнейший итог", — отметил он.
Второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча длилась чуть больше часа, стороны обменялись документами с изложением своих позиций по возможному урегулированию. Стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта.
Глава российской делегации Владимир Мединский уточнил, что предложенный РФ документ содержит несколько вариантов прекращения огня. Также были достигнуты договоренности о продолжении обмена пленными по принципу «всех на всех», включая тяжелобольных и раненых.
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