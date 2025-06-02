Россия не имеет отношения к ежедневным кибератаках против Соединенного Королевства. Соответствующее заявление выпустило посольство России в Великобритании.
«Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. Очень жаль, что, сменив во власти консерваторов, лейбористы продолжают высасывать из пальца все те же русофобские небылицы, дабы списать на них свою беспомощность в экономике и обосновать „не по карману“ растущие военные затраты. Эти „двухминутки ненависти“ по Оруэллу пусть останутся на совести их инициаторов на Даунинг-стрит», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о переходе страны к режиму «готовности к войне» в рамках обновленной оборонной стратегии. В соответствии с планами правительства, к 2027 году доля расходов на оборону будет увеличена до 2,5% от валового внутреннего продукта, после чего предполагается дальнейшее наращивание военного бюджета. Новая стратегия предусматривает развитие и модернизацию вооруженных сил, а также повышение уровня боеготовности армии и обновление военной техники.
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