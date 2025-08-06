США пытаются сорвать собственные санкции против России

США направили спецпосланника Стивена Уиткоффа на экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы найти способ избежать введения запланированных санкций против России, крайний срок по которым истекает 8 августа. Об этом корреспонденту URA.RU заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
«Визит Уиткоффа можно считать одной из последних попыток освободить Трампа от необходимости принятия не очень приятного для него решения по санкциям», — заявил Кортунов. Он отметил, что американская сторона, вероятно, привезла новые предложения, рассчитывая получить от Москвы встречные инициативы.
Эксперт подчеркнул, что санкции создадут проблемы и для самих США, вынуждая их идти на уступки торговым партнерам России. Это вынужденная мера, от которой Трамп хотел бы уклониться, заключил аналитик.
6 августа Путин провел переговоры с американским спецпосланником по Украине Уиткоффом в Москве. Это уже пятая встреча дипломата с российским лидером с начала 2024 года. Как отмечают западные СМИ, визит свидетельствует о стремлении Вашингтона найти компромисс по украинскому вопросу. Некоторые американские издания называют переговоры «последней попыткой» достичь договоренностей с Москвой.
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