Жене экс-судьи Верховного суда Чечни вынесли приговор

В Чечне Шалинский районный суд приговорил супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева — Зарему Мусаеву — к четырем годам лишения свободы за нападение на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщил адвокат подсудимой Александр Савин.
«По совокупности преступлений Мусаевой назначено четыре года колонии-поселения», — заявил Савин. Его слова передает РИА «Новости».
Адвокат добавил, что Мусаева была признана виновной по статье 321 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, женщина напала на сотрудника ФСИН, с которым возвращалась из медучреждения: она сорвала погоны с его куртки и ударила ладонью по шее, при этом ущерб здоровью не причинила. По информации журналистов, присутствовавших на заседании суда, Зареме Мусаевой было назначено наказание в виде трех лет и 11 месяцев лишения свободы за текущий эпизод нападения, а с учетом приговора Ахматовского районного суда Грозного, вынесенного в июле 2023 года, окончательный срок заключения для женщины составил четыре года. В последнем приговоре также фигурировали эпизоды мошенничества со стороны женщины, ей назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Защита настаивала на полном оправдании подзащитной, а сама обвиняемая в последнем слове не признала свою вину. Адвокат также отметил, что подсудимая страдает инсулинозависимым сахарным диабетом и гипертонией, передвигается с помощью костылей. В связи с этим Верховный суд Чечни позже изменил приговор для Мусаевой, сократив срок до пяти лет и определив место отбывания наказания в колонии-поселения.
Чеченские правоохранители 22 января 2022 года вывезли Зарему Мусаеву для допроса в Грозный из ее квартиры в Нижнем Новгороде. Глава Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что действия полицейских были согласованы с федеральными органами и соответствовали законодательству РФ. По его словам, семье Янгулбаевых трижды направлялись официальные повестки. Уже по прибытии в Грозный Мусаева напала на правоохранителя, в результате чего тот едва не потерял один глаз.
Впоследствии ее супруг — Сайди Янгулбаев — вместе с дочерью покинули Россию. Судейская коллегия Чечни приняла решение о лишении мужчины статуса судьи и соответствующей неприкосновенности. Как отметил председатель Совета судей страны Алавдин Гардалоев, поведение Янгулбаева противоречит высоким этическим стандартам, предъявляемым к судьям в отставке.
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