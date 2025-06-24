Reuters: США протестировали радар против России и Китая

Пентагон успешно провел испытания радара дальнего действия против России и Китая на военном объекте в штате Аляска. Об этом сообщает Министерство обороны США.
«Радар дальнего обнаружения успешно получил, отследил и передал данные о ракетных целях. Это ключевые задачи программы „Золотой купол“ стоимостью 175 миллиардов долларов, направленной на защиту США и, возможно, союзников от баллистических ракет», — цитирует слова Минобороны агентство Reuters.
Новый радар способен фиксировать и отслеживать ракетные угрозы, в том числе со стороны России и Китая. В перспективе он может быть интегрирован в систему противоракетной обороны «Золотой купол», которая направлена на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и перехвата приближающихся ракет.
Разработка системы ПРО «Золотой купол» была инициирована указом президента США Дональда Трампа в январе 2025 года и предусматривает создание глобальной многоуровневой защиты от ракетных угроз, в том числе со стороны России и Китая. Российские и китайские власти неоднократно выражали обеспокоенность проектом, считая его дестабилизирующим фактором и угрозой стратегической стабильности, а также отмечая риски милитаризации космоса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.