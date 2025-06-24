24 июня 2025

Reuters: США протестировали радар против России и Китая

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Испытания прошли накануне на Аляске
Испытания прошли накануне на Аляске Фото:

Пентагон успешно провел испытания радара дальнего действия против России и Китая на военном объекте в штате Аляска. Об этом сообщает Министерство обороны США.

«Радар дальнего обнаружения успешно получил, отследил и передал данные о ракетных целях. Это ключевые задачи программы „Золотой купол“ стоимостью 175 миллиардов долларов, направленной на защиту США и, возможно, союзников от баллистических ракет», — цитирует слова Минобороны агентство Reuters. 

Новый радар способен фиксировать и отслеживать ракетные угрозы, в том числе со стороны России и Китая. В перспективе он может быть интегрирован в систему противоракетной обороны «Золотой купол», которая направлена на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и перехвата приближающихся ракет.

Разработка системы ПРО «Золотой купол» была инициирована указом президента США Дональда Трампа в январе 2025 года и предусматривает создание глобальной многоуровневой защиты от ракетных угроз, в том числе со стороны России и Китая. Российские и китайские власти неоднократно выражали обеспокоенность проектом, считая его дестабилизирующим фактором и угрозой стратегической стабильности, а также отмечая риски милитаризации космоса.

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Пентагон успешно провел испытания радара дальнего действия против России и Китая на военном объекте в штате Аляска. Об этом сообщает Министерство обороны США. «Радар дальнего обнаружения успешно получил, отследил и передал данные о ракетных целях. Это ключевые задачи программы „Золотой купол“ стоимостью 175 миллиардов долларов, направленной на защиту США и, возможно, союзников от баллистических ракет», — цитирует слова Минобороны агентство Reuters.  Новый радар способен фиксировать и отслеживать ракетные угрозы, в том числе со стороны России и Китая. В перспективе он может быть интегрирован в систему противоракетной обороны «Золотой купол», которая направлена на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и перехвата приближающихся ракет. Разработка системы ПРО «Золотой купол» была инициирована указом президента США Дональда Трампа в январе 2025 года и предусматривает создание глобальной многоуровневой защиты от ракетных угроз, в том числе со стороны России и Китая. Российские и китайские власти неоднократно выражали обеспокоенность проектом, считая его дестабилизирующим фактором и угрозой стратегической стабильности, а также отмечая риски милитаризации космоса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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