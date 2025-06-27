Во Франции высмеяли Макрона, которого Эрдоган раскрутил «как волчок»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в затруднительное положение на полях саммита НАТО в Гааге, вынудив его вести себя крайне нервно и суетливо, «крутясь как юла». Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.
«Эрдоган вновь потешается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставив крутиться, как юлу. Макрон к тому же скорчил мину!», — написал Филиппо в соцсети X. Так политик прокомментировал видео, на котором турецкий лидер толкнул Макрона к французскому триколору. Филиппо также считает, что президента Франции стараются принизить, поскольку он якобы не дотягивает до необходимого уровня.
Ранее Haber опубликовало видео, где во время официального рукопожатия можно заметить, что Эрдоган крепко сжал руку Макрона и неожиданно оттеснил его, заняв место французского президента перед фотокамерами. В итоге Макрон был вынужден уступить позицию, сохраняя при этом серьезное выражение лица.
На майском саммите Европейского политического сообщества в Тиране также произошел примечательный инцидент между президентами Турции и Франции. Во время короткой беседы Макрон подошел к Эрдогану, который находился за столом. В процессе общения турецкий лидер быстро отдернул руку, однако продолжил удерживать палец французского президента. По мнению турецкого журналиста Ибрагима Хаскологлу, такой жест можно расценивать как попытку Эрдогана продемонстрировать психологическое превосходство в ходе переговоров.
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