Звездного кондитера Агзамова поймали на обмане после его челленджа с отжиманиями

Телеведущего и кондитера Рената Агзамова поймали на обмане. Мужчина заявил, что на протяжении 100 дней сделал 10 000 отжимай и приобрел роскошные мышцы на руках, чем и похвастался в соцсетях. Однако пользователи Ренату не поверили и правильно. В беседе с URA.RU чемпион мира по бодибилдингу Юрий Спасокукоцкий объяснил, почему с помощью отжиманий невозможно добиться такого результата.
«На фото, которые он сделал в соцсети до и после сразу идет манипуляция. На первом он позирует в футболке, на втором — в майке в выгодном свете. Это уже похоже на обман: на первом фото плохое освещение, руки повернуты так, чтобы они казались меньше, они не напряжены. У него увеличились бицепсы и средние дельтовидные мышцы. Эти мышцы не работают в отжиманиях от пола. В них работают грудная мышца, трицепсы и немного передняя дельта.
То, что он показал — результат тренировок на тренажерах и со штангой. Всем понятно, что мышцы растут те, которые мы тренируем. Поэтому мы видим манипуляцию с внешним видом и манипуляцию с тем, что большая часть аудитории не понимает человеческую анатомию», — пояснил эксперт.
Спасокукоцкий отметил, что в целом система 100 отжиманий в день не работает, поэтому не стоит брать пример со звездного кондитера в надежде изменить свое тело.
«Мышцы растут за счет восстановления и прогрессии нагрузок, а у нас каждый день одинаковая нагрузка, нет мышечной адаптации и восстановления. Грубо говоря, у нас нет постоянно растущего стимула к росту и необходимого периода восстановления», — резюмировал чемпион.
Известность пришла к Ренату Агзамову благодаря социальным сетям и знаменитостям. Ключевую роль сыграла телеведущая Ксения Бородина, которая заказала у него торт на день рождения дочери и поделилась фотографией кондитерского шедевра.
