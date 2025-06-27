Украинский пограничник сбежал с КПП и попросил убежище в Словакии

Украинский пограничник сбежал с контрольно-пропускного пункта «Ужгород» на границе со Словакией и попросил убежище. Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола
«Мне стало известно о случае побега военнослужащего Госпогранслужбы прямо с КПП „Ужгород“, что на украинско-словацкой границе», — написал Глагола в своем telegram-канале. Сбежавший оказался молодым кинологом, который работал в отделе осмотра транспортных средств. После завершения смены он вернулся на КПП, чтобы покормить служебную собаку, а затем вне зоны основного контроля пересек границу с соседним государством. Пограничник объяснил свой поступок попыткой избежать участия в боевых действиях. Предварительно, он мог узнать о планируемой отправке в зону СВО. После пересечения границы он сразу запросил статус беженца у словацких властей.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на апрель 2025 года в Европе находилось более 6,3 миллиона украинских беженцев. В конце декабря 2024 года Государственная пограничная служба Украины зафиксировала один из самых высоких показателей пересечений границы за последние годы — за сутки ее пересекли 150 тысяч граждан.
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