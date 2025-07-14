Московский регион установил исторический рекорд во время жары

ТАСС: столичный регион РФ поставил рекорд по потреблению электроэнергии в жару
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Потребление электроэнергии выросло на 34 мегаватта по сравнению с рекодром прошлого года
Потребление электроэнергии выросло на 34 мегаватта по сравнению с рекодром прошлого года Фото:

В энергосистеме Московского региона зафиксирован новый летний максимум потребления мощности — 16 117 мегаватт. Как сообщили в пресс-службе «Системного оператора Единой энергетической системы России», рекорд был установлен днем 11 июля при среднесуточной температуре воздуха 27,3 градуса.

«11 июля новый летний рекорд потребления зафиксирован в энергосистеме Москвы и Московской области. Он установлен в 14:00 по местному времени. Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 года в 14:00 при среднесуточной температуре 25,1 градуса», — цитирует ТАСС данные «Системного оператора». 

Увеличение пиковых значений связано с ростом потребления электроэнергии населением и предприятиями на фоне аномально высокой температуры воздуха. Повышенное использование кондиционеров и дополнительного электрооборудования привело к увеличению нагрузки на энергосистему региона.

Рост энергопотребления в Московском регионе на фоне аномальной жары совпал с прогнозами экспертов о возможном увеличении затрат на электроэнергию из-за активного использования систем охлаждения. Ранее специалисты отмечали, что в периоды экстремальных температур энергопотребление домохозяйств может возрастать на 20–30%. 

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В энергосистеме Московского региона зафиксирован новый летний максимум потребления мощности — 16 117 мегаватт. Как сообщили в пресс-службе «Системного оператора Единой энергетической системы России», рекорд был установлен днем 11 июля при среднесуточной температуре воздуха 27,3 градуса. «11 июля новый летний рекорд потребления зафиксирован в энергосистеме Москвы и Московской области. Он установлен в 14:00 по местному времени. Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 года в 14:00 при среднесуточной температуре 25,1 градуса», — цитирует ТАСС данные «Системного оператора».  Увеличение пиковых значений связано с ростом потребления электроэнергии населением и предприятиями на фоне аномально высокой температуры воздуха. Повышенное использование кондиционеров и дополнительного электрооборудования привело к увеличению нагрузки на энергосистему региона. Рост энергопотребления в Московском регионе на фоне аномальной жары совпал с прогнозами экспертов о возможном увеличении затрат на электроэнергию из-за активного использования систем охлаждения. Ранее специалисты отмечали, что в периоды экстремальных температур энергопотребление домохозяйств может возрастать на 20–30%. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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