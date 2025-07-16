«Надуть хозяина Белого дома»: Шойгу обвинил Европу во внешнеполитическом коварстве

Европейские страны могут обмануть и не выполнить свои обязательства перед президентом США Дональдом Трампом. Сомнения в искренности европейских союзников США относительно повышения военных расходов выразил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются надуть хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту». Он обратил внимание на то, что первые итоги нового оборонного бюджета в Европе будут подведены лишь в 2029 году — к окончанию президентского срока Трампа.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что европейские страны могут пойти на различные ухищрения. В частности, есть вероятность, что под военные расходы будут «маскироваться» затраты на строительство гражданской инфраструктуры — дорог, мостов и транспортных узлов. Выполнение требований НАТО по увеличению оборонного бюджета может остаться формальным. На июньском саммите НАТО в Гааге страны-участницы договорились увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а также выделять еще 1,5% на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
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