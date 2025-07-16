Оплату за детсад хотят отменить в некоторых населенных пунктах РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением сделать детские сады и горячее питание в школах бесплатными для жителей сельских населенных пунктов. Трансляция заявления велась на официальном сайте Госдумы.
«Давайте мы посмотрим, и, может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем не только для начальной школы, но для всей школы бесплатным», — сказал Володин в рамках правительственного часа. По его словам, такие меры могут стать стимулом для повышения рождаемости и улучшения условий жизни в селе.
Володин отметил, что коэффициент рождаемости в сельской местности сейчас составляет 1,6, что ниже желаемого уровня. Он подчеркнул, что условия жизни в селах зачастую сложнее, чем в городах, поэтому государственная поддержка должна быть более ощутимой для сельских семей. На сегодняшний день в муниципальных детских садах России бесплатным является только образовательная часть. Родители оплачивают присмотр, уход за детьми, питание и бытовые расходы. В школах бесплатное горячее питание предоставляется только учащимся начальных классов, а остальные школьники оплачивают его самостоятельно.
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