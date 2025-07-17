Дрон атаковал машину в белгородском селе, ранен водитель

Дрон ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В белгородском селе Чайки в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен водитель. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В больнице ему оказана помощь, от госпитализации он отказался», — написал Гладков в Telegram. Автомобиль получил серьезные повреждения: выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова.
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