Дрон атаковал машину в белгородском селе, ранен водитель

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя
Дрон ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В белгородском селе Чайки в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен водитель. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В больнице ему оказана помощь, от госпитализации он отказался», — написал Гладков в Telegram. Автомобиль получил серьезные повреждения: выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова.

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В белгородском селе Чайки в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранен водитель. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В больнице ему оказана помощь, от госпитализации он отказался», — написал Гладков в Telegram. Автомобиль получил серьезные повреждения: выбиты стекла и повреждена передняя часть кузова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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