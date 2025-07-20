Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян из его резиденции

Пашинян обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия
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Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян
Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к освобождению резиденции католикоса всех армян Гарегина II в городе Эчмиадзин. Об этом глава правительства сообщил в своем telegram-канале.

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — заявил Пашинян. Так в соцсетях он вновь обвинил духовного лидера Армянской апостольской церкви в нарушении обета безбрачия.

Согласно Конституции Армении, церковь и государство официально отделены друг от друга, и представители власти не имеют права вмешиваться в церковные дела. Однако заявления премьер-министра уже вызвали широкий общественный отклик и дискуссии о допустимости действий властей в отношении высшего духовенства страны.

В конце мая 2025 года премьер-министр начал размещать в социальных сетях публикации с критикой в адрес Армянской Апостольской Церкви, в том числе используя нецензурные выражения. Впоследствии он выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством ключевую роль в данном процессе. Позже произошел арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который за церковь заступился.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к освобождению резиденции католикоса всех армян Гарегина II в городе Эчмиадзин. Об этом глава правительства сообщил в своем telegram-канале. «Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — заявил Пашинян. Так в соцсетях он вновь обвинил духовного лидера Армянской апостольской церкви в нарушении обета безбрачия. Согласно Конституции Армении, церковь и государство официально отделены друг от друга, и представители власти не имеют права вмешиваться в церковные дела. Однако заявления премьер-министра уже вызвали широкий общественный отклик и дискуссии о допустимости действий властей в отношении высшего духовенства страны. В конце мая 2025 года премьер-министр начал размещать в социальных сетях публикации с критикой в адрес Армянской Апостольской Церкви, в том числе используя нецензурные выражения. Впоследствии он выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством ключевую роль в данном процессе. Позже произошел арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который за церковь заступился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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