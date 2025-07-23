Ивлеева рассказала о благотворном влиянии исповеди

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева рассказала о своем личном опыте обращения к религии в трудный жизненный период. После исповеди в церкви она почувствовала прилив сил и внутреннее спокойствие.
«Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие», — написала Ивлеева в своих социальных сетях, отвечая на вопрос подписчиков о том, что ей помогло воскреснуть. По словам Ивлеевой, после периода отмены и общественного давления она почувствовала себя опустошенной и бесполезной. В какой-то момент, дойдя до состояния уныния и апатии, она решила обратиться за поддержкой в церковь и пройти исповедь.
Ивлеева на призналась, что честно и от всего сердца доверила свою судьбу Богу и вселенной, после чего в ее жизни начали происходить положительные перемены: появлялись новые решения, приходила помощь, а ситуация в целом стала налаживаться. Она подчеркнула важность делать все возможное в сложных ситуациях, но при этом не стремиться к тотальному контролю.
«Голая вечеринка», организованная Анастасией Ивлеевой, состоялась 20 декабря 2023 года в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных были представители российской шоу-бизнес индустрии. После того как отдельные критики выразили недовольство событием, участникам мероприятия пришлось публично извиняться за свое присутствие. Анастасия Ивлеева принесла извинения дважды.
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