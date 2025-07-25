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21:04
В России приблизились к возможности повторно использовать ядерное топливо
21:00
Новые задачи для замгубернатора и любовные интрижки ямальцев на курортах: самое интересное в ЯНАО 25 июля
21:00
Трамп допустил встречу Путина и Зеленского при его участии
Заявление главного редактора URA.RU на дезинформацию о коллеге
20:54
Матвиенко попросила Минцифры тщательнее разъяснять резонансные законы
20:52
Reuters: Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ в 2022 году
20:51
Специалист по кибербезопасности заявил, что Дуров не может справиться с наплывом мошенников
1
Тюменские слухи: политтусовка не досчиталась Вагина
20:48
Хариус и налим: где и какую рыбу в Пермском крае можно поймать летом
20:45
В Еманжелинске кандидаты-многостаночники лишились права участвовать в выборах
20:44
Убийство главы батальона «Арбат» переквалифицировали в теракт
Свердловские слухи: депутат-диетолог возвращается в политику
20:35
Книга Симоньян о конце света поступит в продажу 31 июля
20:31
Новые правила выплат за ранения на СВО 2025: сколько платят и от чего зависит сумма
20:29
Трамп заявил, что рассматривает введение вторичных санкций против России
«Услышала даже глухая бабушка»: что говорят очевидцы о взрыве газа в Саратове
20:25
Власти подтвердили перебои в работе мобильного интернета в Тюмени
20:25
В Екатеринбурге построят новый центр бокса
20:21
Число пострадавших при взрыве газа в Саратове увеличилось
Слухи ХМАО: убийцу прокурора увезут на Ямал
20:20
Какие районы ХМАО сильнее пострадали от лесных пожаров. Инфографика
20:19
Губернатор Текслер наградил замруководителя челябинского СКР
20:19
Крупнейший в истории Кипра пожар потушен
Россияне несут цветы и игрушки в память о погибших при крушении Ан-24. Фоторепортаж
20:14
Трамп объяснил, как Обама сможет избежать наказания за фабрикацию обвинений
20:09
Военкор Котенок: под Красноармейском пропал Андрей Филатов
20:06
Число пострадавших при взрыве газа в Саратове увеличилось до 9
Курганские слухи: Шумков устроит разнос из-за дождя
20:06
Тюменские эсеры в аутсайдерах по числу участников муниципальных выборах
20:05
Совет Федерации одобрил борьбу с борщевиком
20:04
Жители ХМАО рассказали о своем отношении к курортным романам
Слухи ЯНАО: чиновников отправляют в шапито
20:01
Тюменские власти развеяли слух о гибели косули, которая потерялась в Тюмени
20:01
В Кольцово задержали рейс в Сочи, выехала прокуратура. Фото
20:00
Российские керамисты в Пермском крае создадут работы по поэзии Пастернака
Второе снижение подряд: почему ЦБ обновил ключевую ставку и что будет дальше
19:54
По 65 млрд рублей за каждый иск: суд Москвы запретил Google судиться с Россией в США
19:48
Масляков-младший заработал на КВНе 1,6 млрд рублей
19:45
В Кургане в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу. Видео
Власти допустили ремонт дома, где рванул газ: последние данные по ЧП в Саратове
19:42
Российские войска уверенно продвигаются на октябрьском направлении
19:39
Кухарук назвал самые популярные направления в колледжах ХМАО
1
19:33
Сбербанк снижает ставки по ипотеке и по вкладам
2
Челябинские слухи: чиновники боятся ставить подписи
19:32
Журналист Дмитрий Колезев* внесен в реестр террористов и экстремистов
19:30
Мэру Киева Кличко грозит уголовное дело
19:30
«Уральский Халк» Иван Штырков сразится с экс-бойцом UFC в День города
Пермские слухи: мэр погорит на кладбище
19:29
В Екатеринбурге из автобусов и троллейбусов уберут 300 кондукторов: куда они пойдут
19:27
В одном из дворов Екатеринбурга заметили легендарных кинозвезд. Фото, видео
19:25
Когда в ХМАО появится новый прокурор. Инсайд
Перспектива встречи Путина и Зеленского, разногласия РФ и КНР по оценке Евросоюза: главные заявления Пескова
19:24
Трамп: США будут обсуждать с Россией ядерное разоружение
1
19:15
Скончался мужчина, которого достали из-под завалов в Саратове после шести часов заточения
19:15
Набиуллина назвала слухами просьбу трех российских банков о помощи
2
В Саратове рухнул целый подъезд после взрыва: фоторепортаж
19:14
В полиции Перми проверяют информацию о похищении подростка
19:09
Под Тюменью стая диких собак бросается на людей
19:08
Рыбалка, этнотуры и цифровой детокс: как ярко провести время на Ямале летом
Песков ответил на вопрос URA.RU о решении Макрона признать Палестину
19:04
Названа окончательная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
19:04
«Провокация переходит границы»: Вадим Цыганов оценил возвращение Высоцкого в «цифре»
19:03
Число погибших при обрушении дома в Саратове выросло до 6
Атака дронов ВСУ остановила аэропорты юга России: что известно к этому часу
19:01
Когда в Тюмени построят одну из самых дорогих развязок
18:59
Журналист URA.RU получил престижную награду от главы Следкома ХМАО. Фото
18:56
В Саратове спасли мужчину, оказавшегося под завалами на восьмом этаже
ВС РФ прорвались в ДНР, российские регионы подверглись атаке беспилотников: карта СВО на 25 июля
18:51
«Нас не впечатлило»: молодые активисты покинули тюменских эсеров, к которым ушли из ЛДПР
18:45
Кинотеатры в Тюменской области теряют зрителей
18:45
Идеолог зацепинга Громов предстанет перед судом
В Саратове обрушился подъезд после взрыва газа в жилом доме: что известно на данный момент. Видео
18:44
Выросло количество погибших при взрыве и обрушении дома в Саратове
18:43
Глава района ЯНАО передал личное оружие на СВО. Фото
18:40
В Пермском крае стартовала Всероссийская олимпиада юных геологов
18:38
Таиланд ввел военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей
18:37
Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке перестанут расти бурными темпами
1
18:35
Капитаны «Металлурга» и ЦСКА провели благотворительную акцию в собачьем приюте. Фото, видео
18:33
Трое тюменцев стали участниками соревнований профмастерства среди ветеранов СВО
18:32
Токари в Челябинской области зарабатывают более 183 000 рублей. Скрин
18:30
Поисковые работы в разрушенном взрывом доме в Саратове будут вестись всю ночь. Фото
18:27
Под завалами разрушенного взрывом дома в Саратове может находиться ребенок
18:25
Паслер назвал свою тройку кандидатов в Совфед: инсайд URA.RU подтвердился
2
18:24
Бастрыкин потребовал предоставить новые данные о гибели 13-летнего подростка на Ямале
18:22
Производитель масла из Екатеринбурга получил жесткое предупреждение
18:21
Из-под завалов в Саратове извлекли тело пятого погибшего
18:20
Кудрявцева приедет на День города в ХМАО
18:19
Из-за дефицита кадров жителей пермского города отправили получать почту в соседний поселок
18:17
Экс-заместителей губернатора Брянской области приговорили к девяти годам колонии
18:11
В Таиланде введено военное положение
18:09
В больнице Курганской области сменили главврача
1
18:05
«Хищница, которая не спит, когда тепло»: опытный рыбак — о секретах ловли щуки
18:03
Суд отклонил жалобу генерала Ивана Попова на приговор по делу о хищениях
18:02
В Челябинске отменили тендер на строительство ветки метротрама за два миллиарда
18:01
На озере Тургояк в парк-отеле новые корпуса построят к началу 2027 года. Фото
18:01
На Пермский край надвигается мощный ливень
18:00
Курганцы увидят на улицах города спектакль-променад от театра драмы. Афиша
5
17:57
В Курганской области замначальника МЧС Пелих покинул пост. Видео
17:55
«Депозиты останутся привлекательными»: Набиуллина успокоила россиян после снижения ключевой ставки
17:54
Набиуллина высказалась о госрегулировании цен
17:54
Челябинский губернатор наградил легендарного вратаря ХК «Металлург» Кошечкина
17:54
В Саратове объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в доме
17:51
В ЯНАО сокращают штат спасательной службы «Ямалспас»
17:50
Депутат ГД Лисовский заявил, что фермеры перестают сеять зерно из-за Минсельхоза
2
17:48
Шторм надвигается на Свердловскую область
17:44
Бастрыкин затребовал доклад о разгроме воинского кладбища в Снежинске
17:44
Комитет по транспорту Петербурга удалил сообщение об отмене морского парада
17:41
В Курганской области пройдет крупнейшие событие для аграриев Урала
17:41
В тюменском детском лагере вспыхнул очаг коронавируса
17:40
Пункт о допуске к управлению авто водителей старше 60 лет уберут из стратегии БДД
1
17:38
Где собрать богатый урожай грибов в ХМАО
17:37
Свердловские власти попросили Москву о новых тарифах для ЖКХ
3
17:37
Экс-замгубернатора Брянской области получила 9 лет колонии за взятку
17:36
В Ростове горит склад
17:36
Суд закрыл опасное семейное кафе в Перми
17:35
Два человека бесследно исчезли в Свердловской области
17:32
Против Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете
17:24
Набиуллина не стала конкретизировать размер ключевой ставки на будущее
1
17:19
У экс-мэра Владивостока и его семьи изъяли 821 объект недвижимости
1
17:14
«Произошла остановка дыхания»: велосипедист сбил 9-летнего мальчика в Кушве
17:09
Центробанк продолжит снижать ставку на ближайших заседаниях
1
17:08
Семь человек пострадали при взрыве газа в Саратове. Видео
1
17:06
Из Перми запустят прямой рейс на популярный азиатский курорт
17:05
Подвиг Светланы Савицкой: исполнилось 40 лет с момента первого выхода женщины в открытый космос
17:02
Ключевой ставке предсказали дальнейшее снижение
1
17:01
Александр Моор поздравил тюменских следователей с профессиональным праздником
1
17:00
Пермская прокуратура требует от властей вернуть охраняемый статус уникальному природному ландшафту
16:59
Эрдоган намерен созвониться с Путиным и Трампом и обсудить их встречу
16:53
Многоэтажка загорелась на Загородном шоссе в Москве
16:53
Путин разрешил RAI Capital Partners сделки с долями в «Иви»
16:52
Российских волонтеров впервые объединит фестиваль в ЯНАО
16:51
Полиция проверяет магазин одежды в Нижневартовске из-за жалоб на мошенничество
16:50
Следком ЯНАО торжественно отметил День сотрудника органов следствия. Фото
16:49
Почему трехдневный экстремальный тур на Ямале стоит 95 тысяч рублей
16:46
Беспилотники ВСУ атакуют Пологи в Запорожской области
16:43
Возвращение циклона в Челябинскую область приведет к холоду и дождям
16:42
Как выбрать арбуз в сезон: советы от челябинского Роспотребнадзора
16:40
В Саратове открыта горячая линия по взрыву в многоэтажке
16:39
В России заочно приговорили молдавского олигарха Платона к 24 годам
16:36
Жители Тюмени не могут вызвать такси из-за неработающего мобильного интернета
1
16:35
В курганском округе назначили нового прокурора
16:33
Губернатор Шумков заявил, что курганские выпускники хотят учиться в техникумах
4
16:31
В Кургане запретили парковаться возле кофейни
16:29
Путин упростил легализацию граждан Молдавии в России
16:28
В ближайший час на Челябинскую область обрушится штормовой ветер и ливни
16:28
Текслер оценил домашнюю арену хоккейного клуба «Еткуль». Фото
16:27
Путин увеличил количество полицейских в России
3
16:25
В России впервые запустили отечественное производство одного из важнейших элементов промышленности
4
16:24
Златоуст поставил единственный в регионе памятник святому Александру Невскому. Фото
16:23
Пермской гостинице, в которой жил князь Романов, вернут исторический облик
16:21
В Пермском крае увеличат производство молока
16:21
Ямальцы рассказали, что не против завести любовную интрижку на курорте
16:20
Челябинские педагоги расширяют сотрудничество со странам Западной Африки
16:18
В Курганской области отключат телевидение и радио. Скрин
16:17
Для жильцов поврежденного взрывом дома в Саратове открыли ПВР
16:12
В кафе на тюменском вокзале торговали потенциально опасными продуктами
16:12
В Славянске-на-Кубани обнаружен неразорвавшийся беспилотник ВСУ
16:11
Экспертиза одобрила строительство фитнес-центра с двумя бассейнами в парке «Притяжение» в Магнитогорске
16:09
Мэр из ХМАО модернизировал систему уличного освещения
16:09
Количество погибших при взрыве в Саратове выросло до 4 человек
16:05
В Кургане задержаны пять пассажирских автобусов из-за неисправности системы
3
16:04
Живого мужчину обнаружили под завалами взорвавшегося дома в Саратове
16:03
«Человек из стали, которого мы не ожидали»: обзор и рецензия на новый фильм о Супермене
1
16:02
В Санкт-Петербурге отменили парад и салют в честь Дня Военно-морского флота
2
16:01
Концерт звезд и турнир конных лучников: программа грандиозного «Летофеста» под Екатеринбургом
16:00
Пострадавшим при взрыве дома в Саратове окажут материальную поддержку
16:00
Хорошо, что там нас нет: почему курганцы не отдыхают летом в Камбодже и Таиланде
1
15:58
Губернатор Саратовской области допустил возможность восстановления взорвавшегося от газа дома
1
15:56
Путин расширил штат МВД до 7 тысяч человек
15:55
Дети попросили Путина и Жогу сохранить любимый яхт-клуб свердловской элиты. Видео
2
15:55
Жители ХМАО услышат легендарные хиты на виниловых пластинках
15:54
В Ростовской области беспилотник заблокировал поезд из Екатеринбурга
15:52
ВСУ массированно обстреливают Энергодар, два человека погибли
15:51
В Казахстане пропал военный вертолет
15:51
МЧС: из-под завалов жилого дома в Саратове эвакуируют людей. Видео
15:50
Тюменский застройщик лишится 14 миллионов рублей по искам Роспотребнадзора
15:44
МЧС: под завалами многоэтажки в Саратове могут находиться люди
1
15:43
Высокий риск распространения заразы: на курганских фермах нашли серьезные нарушения
3
15:43
В Петербурге отменен Главный военно-морской парад
15:43
Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку
2
15:40
Из-под обломков Ан-24, упавшего в Тынде, извлекли тела погибших. Видео
15:40
Ремонт может стоить 200 000 рублей: в автосервисах Кургана ждут наплыва клиентов из-за ливня
15:38
Кто и как будет охранять Тюмень в День города
15:38
Челябинцев в выходные ждет вечеринка на крыше, йога и показ немого кино. Афиша
15:37
В Челябинске девушка упала со второго этажа на припаркованный автомобиль
1
15:34
Появилось видео взрыва дома в Саратове с другого ракурса
15:33
В Салехарде появится новая электросетевая инфраструктура для многодетных семей
3
15:31
В ХМАО арестовали мужчину, который избил и чуть не утопил подростков
15:31
Свердловчанка бросила двоих маленьких сыновей из-за смертельного увлечения
15:30
Банк России снизил ключевую ставку
3
15:30
Пермские синоптики назвали самый холодный день в июле
15:30
Собор Гавриила 26 июля: смысл праздника и как работать с Архангелом
15:25
Зеленский договорился с Трампом о продаже украинских дронов
15:23
Владелец отеля в Ташкенте, где погибла журналистка Паперная, получил восемь лет
15:20
«Заметили руку, торчавшую из канавы»: в Курганской области искали пенсионера на электровелосипеде. Фото
2
15:18
В Кургане и Шадринске будут пасмурные выходные
15:17
Зеленский заявил о прогрессе переговоров с Путиным
15:11
«Он не проиграл»: адвокат Павла Прилучного прокомментировала итоги суда
15:10
Власти Екатеринбурга усилят контроль за парками после частной вечеринки в одном из них
15:08
За полтора часа до взрыва жильцы дома в Саратове жаловались Володину на газовую трубу. Скрин
1
15:06
В Москве экс-прокурора посадили на 9,5 года за взятки
1
15:05
На съезде трассы М-5 под Челябинском два дня будет закрыто движение. Схема
15:03
Участок трассы «Сургут — Салехард» от Муравленко в сторону Губкинского перекрыт из-за ДТП
15:01
Стала известна стоимость строительства детской железной дороги в Перми
15:00
Зеленский попросит Европу финансировать армию Украины
15:00
Рыбалка на Ямале в 2025: ТОП-5 мест, лайфхаки и правила
14:55
В Тюменской области детские пособия за июль выплатят досрочно
14:54
Губернатор Шумков поздравил следователей с профессиональным праздником
2
14:53
Совфед одобрил блокировку фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
2
14:49
Панайотов рассказал, когда съедется с женой
14:49
Автоцистерна и самосвал улетели в кювет при столкновении в ЯНАО: дорога временно закрыта. Фото
14:46
Текслер оценил модернизацию больницы в челябинском селе
14:46
Бусаргин назвал предварительную причину взрыва в доме в Саратове
14:44
45 лет без Высоцкого: в Кремле почтили память великого поэта
14:43
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского до конца лета
1
14:42
Саратовский губернатор назвал предварительную причину взрыва в жилой многоэтажке
14:40
МЧС: в поврежденном взрывом доме в Саратове ведется эвакуация жильцов
14:40
Суд в Челябинске принял жалобу по делу о национализации ЮГК
14:39
Песков: между Россией и Китаем нет серьезных разногласий в оценке роли ЕС
14:37
В Кремле ответили на масштабные планы Макрона по Палестине
14:37
Стала известна причина задержания главы района в Ростовской области
14:35
Автомобили пострадали вблизи взорвавшегося в Саратове дома. Видео
14:35
Литва отправила зараженные хризантемы в Свердловскую область
14:33
Очевидица взрыва газа в Саратове рассказала о первых секундах взрыва
14:29
Курганцы массово отправляют посылки в зону СВО
6
14:29
Элитные квартиры и трактор: приставы назвали самое необычное арестованное имущество пермяков
14:28
В Кургане ливень затопил торговый центр. Видео
1
14:27
Момент взрыва в саратовской многоэтажке попал на камеру
14:26
Гражданин Белоруссии погиб в результате крушения самолета Ан-24
14:26
ВСУ обстреливают Энергодар рядом с Запорожской АЭС
14:26
Глава Росавиации пообещал тщательно разобраться с крушением Ан-24 в Тынде
1
14:23
Появилась официальная информация о погибших в результате взрыва жилого дома в Саратове
14:21
Ушла эпоха: топ-7 легендарных ролей Халка Хогана в кино
14:20
Власти Саратова сообщили об угрозе обрушения жилого дома после взрыва газа
14:19
В Заозерном районе Кургана ливень затопил два новых ЖК. Фото, видео
7
14:18
ВС РФ нанесли десять групповых ударов по объектам ВПК Украины и аэродромам
14:18
Бывший пиарщик тюменского стройблока переехала на работу к губернатору Оренбуржья
14:17
По взрыву газа в жилом доме в Саратове завели уголовное дело
14:17
Ямальские бойцы на СВО лично получили от главы ЯНАО Артюхова технику и дроны. Видео
14:16
Мошенники заставили челябинку поджечь Дом культуры
1
14:15
В Саратове специалисты МЧС России разбирают завалы в 10-этажке
14:14
Власти ХМАО назвали сроки сдачи новых спорткомплексов
14:13
Суд заочно арестовал политолога-иноагента Екатерину Шульман*
1
14:12
Ребенок мог погибнуть при взрыве газа в доме в Саратове
14:11
Челябинские туристы смогут отдохнуть в Северной Корее
2
14:10
Супермаркет крупной сети закрылся в центре Екатеринбурга. Фото
1
14:09
В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района
14:08
В Тюмени задержали водителя без прав с номерами, состоящими из нулей
14:07
Mash: из-под завалов в доме Саратова вытащили пятилетнего ребенка
14:07
Прокурор района выехал на место взрыва в жилом доме в Саратове. Фото
14:03
«Всегда кого-то арестовывают»: сменщик осужденного за коррупцию мэра Дегтярска не боится повторить его судьбу
1
14:02
Пулково организовал для родственников погибших Ан-24 места в бизнес-залах
14:02
Губернатор Саратовской области выехал к месту ЧП в жилом доме
14:00
Рейсы из Сочи в ХМАО массово задерживают на несколько часов
14:00
Журналист URA.RU получил награду ямальского следкома. Фото
13:57
В соцсетях обсуждают предложение о создании черного списка холостяков
13:56
Житель Адыгеи вступил в ИГ* и пытался сжечь православный храм
13:55
Россиян предупредили о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
13:55
Появилось видео взорвавшегося дома в Саратове
13:54
Пермская художественная галерея набирает сотрудников в новое здание
13:52
В Екатеринбурге нашли опасные пельмени
2
13:51
В центре Кургана временно перекроют три улицы для бесперебойной работы отопления
13:46
В МЧС подтвердили взрыв газа в жилом доме в Саратове
13:42
На челябинском озере Тургояк повысилась прозрачность воды
13:40
Предварительно, три человека погибло из-за взрыва газа в доме в Саратове
13:40
В Саратове взрывом газа снесло часть дома. Фото, видео
13:39
Премьер-министр Венгрии указал Украине на отсутствие шансов победить в СВО
2
13:39
В Челябинской области ищут подрядчика ремонта участка трассы М-5 за 72 млн рублей. Скрин
13:38
Суд освободил бывшую чиновницу пермского минздрава от наказания за халатность
13:36
В Саратове рухнула часть дома, люди под завалами: онлайн-трансляция
2
13:34
В Тюмени могут вырасти цены на новостройки
13:31
Mars перестанет выпускать легендарный шоколад
5
13:29
Матвиенко призвала создавать «Лабубу» на смену матрешкам
2
13:27
Глава свердловского минздрава отправила в Тугулым зама после скандала с главврачом
1
13:26
Совфед одобрил штрафы за экстремизм в интернете и рекламу VPN
3
13:25
Боец из ХМАО вернулся, проведя год в украинском плену
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