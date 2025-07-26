Cornell University: таинственный объект может прилететь на Землю в ноябре

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Ученые из США заявили о приближении к Земле жуткой угрозы
Ученые из США заявили о приближении к Земле жуткой угрозы Фото:

Группа исследователей из Корнеллского университета опубликовала предварительное исследование о загадочном межзвездном объекте, обнаруженном 1 июля 2025 года. По одной из версий, он может быть технологическим артефактом, обладающим элементами интеллекта. Ученые предполагают, что объект приближается к Земле и может достигнуть ее окрестностей в ноябре.

«Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями», — говорится в исследовании. Оно опубликовано на сайте университета. 

Однако эта гипотеза вызвала резкую критику в научном сообществе. Многие специалисты считают, что речь идет об обычной межзвездной комете, подобной тем, которые регулярно покидают Солнечные системы.

Профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер подчеркнула: «Все данные указывают на то, что это просто комета, прилетевшая из другой звездной системы». Исследование пока не прошло научную рецензию, поэтому к его выводам ученые рекомендуют относиться с осторожностью.

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Группа исследователей из Корнеллского университета опубликовала предварительное исследование о загадочном межзвездном объекте, обнаруженном 1 июля 2025 года. По одной из версий, он может быть технологическим артефактом, обладающим элементами интеллекта. Ученые предполагают, что объект приближается к Земле и может достигнуть ее окрестностей в ноябре. «Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями», — говорится в исследовании. Оно опубликовано на сайте университета.  Однако эта гипотеза вызвала резкую критику в научном сообществе. Многие специалисты считают, что речь идет об обычной межзвездной комете, подобной тем, которые регулярно покидают Солнечные системы. Профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер подчеркнула: «Все данные указывают на то, что это просто комета, прилетевшая из другой звездной системы». Исследование пока не прошло научную рецензию, поэтому к его выводам ученые рекомендуют относиться с осторожностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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