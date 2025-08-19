Чего ждать землянам: насколько сильной будет магнитная буря 20 августа 2025

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 20 августа 2025 года существует вероятность геомагнитных возмущений, которые могут повлиять на самочувствие людей, зависимых от изменений космической погоды. Специалисты рекомендуют таким людям быть особенно внимательными к своему самочувствию в нестабильное время. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и активность в середине августа 2025
Солнечная активность в середине августа остается на умеренном уровне. Последняя вспышка класса C1.3 произошла 19 августа в 15:36 (длилась 20 минут). Показатель F10.7, отражающий солнечное радиоизлучение, держится на уровне 110 единиц.
Однако, согласно по прогнозу ученых, 19 августа Землю ожидает влияние новой корональной дыры на Солнце. Эта темная структура размером около полумиллиона километров станет источником мощного солнечного ветра. Его скорость может возрасти с 300 до 800–900 км/с.
Пик воздействия придется на вторник. Ожидается нестабильная геомагнитная обстановка и магнитные бури средней силы, которые могут продлиться до начала четверга. Повышается вероятность полярных сияний в европейской части России, как это было 8–9 августа, когда северные регионы наблюдали яркие световые явления.
Прогноз магнитной бури 20 августа 2025 года
Специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики прогнозируют на 20 августа 2025 года слабую магнитную бурю уровня G1 (Kp=5). Вероятность ее возникновения оценивается в 51%. При этом шанс менее интенсивных геомагнитных возмущений составляет 25%, а вероятность спокойной магнитосферы — лишь 24%.
Период активности ожидается с 18:00 до 03:00 по московскому времени. Индекс Ap достигнет значения 18, что существенно превышает обычные показатели соседних дней (15 единиц).
Что такое магнитные бури и откуда они берутся
Магнитные бури — это кратковременные, но ощутимые колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за взаимодействия нашей планеты с солнечным ветром. Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, которые постоянно излучает Солнце.
В периоды вспышек на его поверхности или корональных выбросов массы интенсивность этих потоков резко возрастает. Достигая Земли, они сталкиваются с ее магнитосферой и вызывают возмущения, которые мы называем магнитными бурями.
Для оценки силы геомагнитных возмущений используют две системы: шкалу G (от G1 до G5) и индекс Kp (от 0 до 9). Слабая буря уровня G1 (Kp=5) может показаться незначительной, но и она иногда провоцирует перебои в радиосвязи и влияет на самочувствие метеочувствительных людей. А вот сильные бури уровня G4–G5 способны нарушать работу спутников, энергосистем и даже выводить из строя навигационные приборы.
Интересные факты о магнитных бурях
- Самое сильное документально зафиксированное сильное геомагнитное возмущение произошло в 1859 году и получило название Каррингтонское событие. Тогда полярные сияния наблюдали даже в тропиках, а линии телеграфных передач во многих странах вышли из строя.
- Магнитные бури напрямую связаны с полярными сияниями: чем сильнее возмущение, тем ярче и южнее их можно увидеть. Иногда сияния доходят даже до широт, где обычно они не встречаются.
Как облегчить влияние магнитных бурь на организм
Чтобы минимизировать негативное воздействие геомагнитных колебаний, особенно в неблагоприятные дни, специалисты советуют:
Сохранять спокойный ритм дня и больше отдыхать
Во время магнитных бурь организм может испытывать повышенную нагрузку, особенно сердечно-сосудистая и нервная системы. Важно планировать день так, чтобы оставалось достаточно времени для сна и расслабления. Лучше ложиться спать немного раньше, чем обычно, отказаться от просмотра новостей или работы за компьютером перед сном, чтобы улучшить его качество. Короткий дневной отдых (20–30 минут) также поможет восстановить силы.
Минимизировать стрессовые ситуации
Любое эмоциональное напряжение в такие дни отражается на организме сильнее. Поэтому стоит избегать конфликтов, не перегружать себя срочными задачами и делами, которые вызывают тревогу. Хорошо помогает дыхательная гимнастика, медитация, спокойная музыка или прогулка на свежем воздухе. Даже простое правило «замедлиться» может уменьшить нагрузку на нервную систему.
Контролировать состояние здоровья
Особенно внимательными должны быть люди, страдающие гипертонией, ишемической болезнью сердца или аритмией. Желательно измерять давление утром и вечером, а при необходимости — чаще. Если врач рекомендовал определенные лекарства, их стоит держать под рукой. Также полезно избегать резких перепадов температуры (например, сауны или ледяного душа), так как они могут усилить нагрузку на сердце.
Поддерживать водный баланс
Достаточное количество жидкости помогает нормализовать обмен веществ и работу сосудов. Лучше пить чистую воду, травяные чаи или морсы, ограничивая кофе и крепкий чай, которые могут повышать давление. Хорошим вариантом будет минеральная вода без газа, богатая микроэлементами.
Снижать физическую активность
Интенсивные тренировки, бег на длинные дистанции, силовые упражнения в тренажерном зале в дни бурь лучше заменить более мягкой активностью — йогой, растяжкой, легкой гимнастикой или спокойной прогулкой. Это позволит сохранить тонус организма, но при этом не перегружать сердце и сосуды.
Соблюдать правильное питание
В периоды геомагнитных возмущений лучше отказаться от тяжелой, жирной и слишком соленой пищи, которая создает дополнительную нагрузку на организм. В рацион стоит включить больше овощей, фруктов, зелени и продуктов, богатых калием и магнием (бананы, орехи, сухофрукты, шпинат). Они поддерживают работу сердца и нервной системы.
Больше находиться на свежем воздухе
Даже непродолжительная прогулка в парке или около дома помогает насытить организм кислородом и улучшить настроение. А легкая физическая активность под открытым небом способствует снижению уровня стресса.
Ограничить информационный поток
Постоянные новости или негативные сообщения могут усиливать тревогу. Лучше заменить просмотр телевизора или социальных сетей чтением книги, спокойным хобби или общением с близкими.
Следить за качеством сна
Важно ложиться спать в одно и то же время, проветривать комнату перед сном, убирать гаджеты за час до отдыха. Хорошо помогают вечерние ритуалы — теплый душ, расслабляющий чай или прослушивание спокойной музыки.
