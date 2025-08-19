Коалиция желающих обсудит с США свой план по Украине

В ближайшие дни представители «коалиции желающих» и США проведут переговоры по вопросам предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.
«Переходя к следующим шагам, премьер-министр отметил, что в ближайшие дни группы планирования „Коалиции желающих“ встретятся со своими коллегами из США», — говорится в сообщении. Обсуждение будет посвящено выработке совместного плана действий и подготовке к возможному развертыванию многонациональных сил в случае прекращения огня на Украине.
Одной из ключевых тем обсуждения стали возможные меры давления на Россию. Участники встречи рассмотрели варианты расширения санкций и других экономических ограничений.
В понедельник президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме. Трамп отметил, что гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Киеву, не будут идентичны обязательствам в рамках НАТО, однако подчеркнул важность координации с «коалицией желающих».
