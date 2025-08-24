Вэнс заявил, что о гарантиях безопасности Украине не может быть речи

Обсуждение гарантий безопасности для Украины возможно только после завершения текущего конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы не будем говорить о гарантиях безопасности для Украины до окончания конфликта», — приводит слова Вэнса NBC. Кроме того, отмечается, что участие России в обсуждении вопроса о завершении этого конфликта не обсуждается.
По словам представителя американской администрации, любые будущие договоренности по обеспечению безопасности Украины должны быть частью широких переговоров по урегулированию ситуации. При этом обсуждение подробностей возможно только тогда, когда стороны прекратят боевые действия и сядут за стол переговоров.
