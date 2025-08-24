Вэнс заявил, что о гарантиях безопасности Украине не может быть речи

Джей Ди Вэнс: гарантии безопасности для Украины будут после завершения конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Вице-президент США заявил, что гарантии безопасности Украины будут после завершения конфликта
Вице-президент США заявил, что гарантии безопасности Украины будут после завершения конфликта

Обсуждение гарантий безопасности для Украины возможно только после завершения текущего конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не будем говорить о гарантиях безопасности для Украины до окончания конфликта», — приводит слова Вэнса NBC. Кроме того, отмечается, что участие России в обсуждении вопроса о завершении этого конфликта не обсуждается. 

По словам представителя американской администрации, любые будущие договоренности по обеспечению безопасности Украины должны быть частью широких переговоров по урегулированию ситуации. При этом обсуждение подробностей возможно только тогда, когда стороны прекратят боевые действия и сядут за стол переговоров.

