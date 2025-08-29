Уиткофф отказался от услуг русского переводчика

Уиткофф перестал использовать услуги переводчика из РФ
 Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, ранее подвергшийся критике за использование российских переводчиков во время встреч с Владимиром Путиным, теперь пользуется услугами переводчика из Госдепартамента США. Решение последовало после обвинений в нарушении дипломатического протокола.

«После того, как он подвергся критике за использование услуг переводчика [президента России Владимира] Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента», — говорится в публикации издания Politico. 

В мае телеканал NBC информировал, что Уиткофф на переговорах с президентом России Владимиром Путиным прибегал к помощи российских переводчиков, не привлекая к работе американских специалистов. Подчеркивалось, что такими действиями он отступил от сложившегося протокола.

Уиткофф не владеет русским языком. Как отмечают двое бывших послов США, прибегая к услугам переводчиков, предоставленных Кремлем, он мог не уловить определенные оттенки в высказываниях Владимира Путина и не имел возможности лично удостовериться в точности слов российского президента.

