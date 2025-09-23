23 сентября 2025

Трамп собрался обсудить с Европой объемы импорта российских энергоресурсов

Генассамблея ООН в США

Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН сообщил, что во вторник проведет переговоры с европейскими лидерами. В ходе них он планируется обсудить обращения Соединенных Штатов к странам Европы по вопросу снижения объемов импорта российских энергоносителей.

