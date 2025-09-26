Шахназаров поделился переживаниями после кончины Кеосаяна

Шахназаров: уход Кеосаяна — совершенно ошарашивающая новость
Шахназаров не смог много сказать по поводу кончины Кеосаяна
Шахназаров не смог много сказать по поводу кончины Кеосаяна

Режиссер Карен Шахназаров выразил крайнюю степень потрясения в связи с известием о кончине своего коллеги, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. В кратком комментарии он охарактеризовал эту новость как совершенно ошарашивающую.

«Это совершенно ошарашивающая новость», — передает слова Шахназарова «Лента.ру». Он отметил, что не в силах говорить больше на эту тему. 

О смерти Тиграна Кеосаяна в возрасте 59 лет сообщила его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сделав соответствующее заявление в своем telegram-канале. Она поблагодарила всех, кто поддерживал режиссера молитвами, и попросила уважать частную жизнь семьи в этот трудный момент.

Здоровье Кеосаяна давно вызывало серьезные опасения. Как ранее сообщала Симоньян, в январе 2025 года он пережил клиническую смерть и впал в кому, однако к апрелю появились первые признаки положительной динамики, когда он начал реагировать на голос и шевелить пальцами.

