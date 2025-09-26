Партию оппозиции отстранили от выборов в Молдавии

Оппозиционная партия «Сердце Молдовы» под руководством бывшей главы Гагаузии Ирины Влах назвала незаконным решение Центральной избирательной комиссии Молдавии (ЦИК) об исключении партии из участия в парламентских выборах. Партия заявила о намерении продолжить свою политическую деятельность.
«Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью — заставить нас замолчать», — говорится в заявлении партии. Цитата по РИА «Новости».
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла решение о недопуске оппозиционной партии «Сердце Молдовы», возглавляемой бывшим башканом Гагаузии Ириной Влах, к участию в выборах в составе «Патриотического блока». Как сообщил заместитель председателя комиссии Павел Постика, соответствующее решение было принято менее чем за двое суток до начала голосования, при этом, по словам представителей партии, оно было вынесено без предоставления доказательств.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Однако власти страны создали препятствия для части избирателей на парламентских выборах. Ограничения коснулись граждан, проживающих на территории Приднестровья.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране. Оппозиционный Патриотический блок Молдавии пообещал восстановить прямое авиасообщение и связи с Россией в случае победы на предстоящих парламентских выборах
