Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гуляевой

Путин выделил в телеграмме мастерство и талант Нины Гуляевой
Путин выделил в телеграмме мастерство и талант Нины Гуляевой Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Нины Гуляевой. Глава государства отметил ее вклад в развитие отечественного театра.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила Московскому художественному театру имени А.П. Чехова...», — сказано в телеграмме президента России. Он отметил, что Гуляева мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо.

Путин также отметил личные качества Гуляевой, назвав ее искренним и доброжелательным человеком. Он выразил уверенность, что память об актрисе навсегда останется в сердцах ее близких, коллег и поклонников.

Ранее сообщалось, что о смерти Нины Гуляевой. Ей было 94 года. Артистка начала свою карьеру в театре как травести-актриса, исполняя такие роли, как Митиль в постановке «Синяя птица», Принц Мамилий в «Зимней сказке» и Шурка в спектакле «Егор Булычев». За годы творческой деятельности на сцене Гуляева сыграла многие роли — от лирических героинь и трагических образов до комедийных ролей.

