В Европе хотят использовать все замороженные активы России для помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европарламент принял резолюцию
Европарламент принял резолюцию Фото:

Страны-члены Евросоюза должны использовать все замороженные активы России, чтобы предоставить Украине кредит. Об этом сообщается в резолюции, принятой Европарламентом. 

«Вновь призывает государства-члены вместе с их партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Комиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и кредита с условием возмещения в будущем военных репараций со стороны России», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента. Авторы документа утверждают, что этот механизм позволит обеспечить военную поддержку Украины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны-члены Евросоюза должны использовать все замороженные активы России, чтобы предоставить Украине кредит. Об этом сообщается в резолюции, принятой Европарламентом.  «Вновь призывает государства-члены вместе с их партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Комиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и кредита с условием возмещения в будущем военных репараций со стороны России», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента. Авторы документа утверждают, что этот механизм позволит обеспечить военную поддержку Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...