В Европе хотят использовать все замороженные активы России для помощи Украине

Страны-члены Евросоюза должны использовать все замороженные активы России, чтобы предоставить Украине кредит. Об этом сообщается в резолюции, принятой Европарламентом.
«Вновь призывает государства-члены вместе с их партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Комиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и кредита с условием возмещения в будущем военных репараций со стороны России», — сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента. Авторы документа утверждают, что этот механизм позволит обеспечить военную поддержку Украины.
