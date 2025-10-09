ЕП принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты

Европарламент принял решение, которое позволит странам Евросоюза сбивать самолеты из РФ. Об этом сообщил евродепутат от Франции Пьер-Ромен Тионне.
«Мы только что проголосовали за резолюцию Европейского парламента о нарушениях Россией воздушного пространства Европы», — заявил Тионне в социальной сети X. Само принятие решения опубликовано на сайте Европарламента. Также евродепутат призвал защитить ЕС «от возможных действий России».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допускал возможность сбивать российские самолеты при их проникновении в европейское воздушное пространство, хотя еще неделю назад выступал против такого шага. В последние недели страны ЕС сообщали о якобы нарушениях воздушных границ российскими самолетами и дронами, однако доказательства их российского происхождения не были представлены. Российские власти утверждают, что все полеты проходят в соответствии с международными нормами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.